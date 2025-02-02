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«Ювентус» обыграл «Эмполи» в матче чемпионата Италии по футболу

Дубль Коло-Муани принес «Ювентусу» победу над «Эмполи» в матче чемпионата Италии.

Источник: Reuters

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. «Ювентус» нанес поражение «Эмполи» в домашнем матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча, которая прошла в воскресенье в Турине, закончилась со счетом 4:1. У победителей дубль оформил Рандаль Коло-Муани (61-я и 64-я минуты), по одному мячу забили Душан Влахович (90) и Франсишку Консейсан (90+3). Гол гостей, которые играли в меньшинстве с 84-й минуты после удаления Юсефа Малеха, на счету Маттии Де Шильо (4).

«Ювентус» с 40 очками идет на четвертом месте в турнирной таблице, «Эмполи» (21 очко) располагается на 17-й позиции.

Ювентус
4:1
Первый тайм: 0:1
Эмполи
Футбол, Италия, Тур 23
2.02.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Allianz Stadium
Главные тренеры
Тиагу Мотта
Роберто Д`Аверса
Голы
Ювентус
Рандаль Коло Муани
61′
Рандаль Коло Муани
64′
Душан Влахович
90′
Франсишку Консейсау
90′
Эмполи
Маттиа Де Шильо
4′
Составы команд
Ювентус
29
Микеле Ди Грегорио
4
Федерико Гатти
12
Ренату Вейга
37
Николо Савона
5
Мануэль Локателли
8
Тен Копмейнерс
20
Рандаль Коло Муани
22
Тимоти Веа
15
Кенан Йылдыз
65′
9
Душан Влахович
16
Уэстон Маккенни
85′
19
Кефрен Тюрам
11
Николас Гонсалес
85′
7
Франсишку Консейсау
Эмполи
23
Девис Васкес
13
Либерато Какаче
22
Маттиа Де Шильо
93
Юссеф Мале
41′
84′
11
Эммануэл Гьяси
37′
29
Лоренцо Коломбо
34
Ардиан Исмайли
59′
2
Саба Гогличидзе
35
Лука Мариануччи
90′
31
Лоренцо Тосто
6
Лайам Хендерсон
90′
36
Якопо Баччи
8
Тино Анджорин
49′
27
Шимон Журковски
99
Себостьяно Эспозито
90′
90
Исмаэль Конате
Статистика
0
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
23
Удары (всего)
10
8
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
6
14
Фолы
13
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Лука Дзуфферли
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ювентус
Эмполи
Чемпионат Италии: таблица и календарь