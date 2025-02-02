«Ювентус» обыграл «Эмполи» в матче чемпионата Италии по футболу

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. «Ювентус» нанес поражение «Эмполи» в домашнем матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Турине, закончилась со счетом 4:1. У победителей дубль оформил Рандаль Коло-Муани (61-я и 64-я минуты), по одному мячу забили Душан Влахович (90) и Франсишку Консейсан (90+3). Гол гостей, которые играли в меньшинстве с 84-й минуты после удаления Юсефа Малеха, на счету Маттии Де Шильо (4).
«Ювентус» с 40 очками идет на четвертом месте в турнирной таблице, «Эмполи» (21 очко) располагается на 17-й позиции.