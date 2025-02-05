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«Атлетико» всухую разгромил «Хетафе» и стал первым полуфиналистом Кубка Испании

Сегодня, в ночь с 4 на 5 февраля, проходил матч ¼ финала Кубка Испании, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Хетафе».

Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Riyadh Air Метрополитано» в Мадриде (Испании). Матч завершился разгромной победой хозяев со счётом 5:0. Таким образом, «Атлетико» вышел в ½ финала турнира.

На 8-й минуте счёт в матче открыл аргентинский вингер, младший сын тренера «матрасников» Диего Симеоне — Джулиано, ассистировал которому испанский левый защитник Хави Галан. Через 9 минут Джулиано оформил дубль. Голевой передачей в этом эпизоде отметился аргентинский хавбек, чемпион мира Родриго Де Пауль. На 42-й минуте счёт разгромным сделал бразильский крайний нападающий Самуэл Лино, отличившийся с паса аргентинца Хулиана Альвареса.

Во втором тайме «синие» пропустили ещё два гола, авторами которых стали нападающие, вышедшие на замену, — Анхель Корреа («1+1») и Александр Сёрлот. В активе англичанина Конора Галлахера — результативная передача.

Мадридский «Атлетико» стал первым полуфиналистом Кубка Испании сезона-2024/2025.

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