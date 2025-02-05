«Атлетико» всухую разгромил «Хетафе» и стал первым полуфиналистом Кубка Испании

На 8-й минуте счёт в матче открыл аргентинский вингер, младший сын тренера «матрасников» Диего Симеоне — Джулиано, ассистировал которому испанский левый защитник Хави Галан. Через 9 минут Джулиано оформил дубль. Голевой передачей в этом эпизоде отметился аргентинский хавбек, чемпион мира Родриго Де Пауль. На 42-й минуте счёт разгромным сделал бразильский крайний нападающий Самуэл Лино, отличившийся с паса аргентинца Хулиана Альвареса.