«Милан» обыграл «Эмполи» в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. «Милан» в гостях нанес поражение «Эмполи» в матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча прошла в Эмполи и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Отличились Рафаэл Леау (68-я минута) и Сантьяго Хименес (76). На 55-й минуте второе предупреждение получил защитник «Милана» Фикайо Томори. На 65-й минуте прямую красную карточку получил защитник хозяев Лука Марьянуччи.
Хименес, приобретенный в понедельник у нидерландского «Фейенорда», провел свой второй матч за «Милан» и дебютный в Серии А. Он забил свой первый гол в составе «россонери».
«Милан» (38 очков) поднялся на седьмое место в турнирной таблице Серии А. «Эмполи» (21) занимает 17-ю строчку.
В 25-м туре «Милан» примет «Верону» 15 февраля, на следующий день «Эмполи» в гостях встретится с «Удинезе».