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«Милан» обыграл «Эмполи» в матче чемпионата Италии

«Милан» выиграл у «Эмполи» в Серии А, обе команды заканчивали матч вдесятером.

Источник: Claudio Villa/AC Milan via Getty Images

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. «Милан» в гостях нанес поражение «Эмполи» в матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча прошла в Эмполи и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Отличились Рафаэл Леау (68-я минута) и Сантьяго Хименес (76). На 55-й минуте второе предупреждение получил защитник «Милана» Фикайо Томори. На 65-й минуте прямую красную карточку получил защитник хозяев Лука Марьянуччи.

Хименес, приобретенный в понедельник у нидерландского «Фейенорда», провел свой второй матч за «Милан» и дебютный в Серии А. Он забил свой первый гол в составе «россонери».

«Милан» (38 очков) поднялся на седьмое место в турнирной таблице Серии А. «Эмполи» (21) занимает 17-ю строчку.

В 25-м туре «Милан» примет «Верону» 15 февраля, на следующий день «Эмполи» в гостях встретится с «Удинезе».

Эмполи
0:2
Первый тайм: 0:0
Милан
Футбол, Италия, Тур 24
8.02.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Carlo Castellani
Главные тренеры
Роберто Д`Аверса
Сержиу Консейсау
Голы
Милан
Рафаэл Леау
(Кристиан Пулишич)
68′
Сантьяго Хименес
(Кристиан Пулишич)
76′
Составы команд
Эмполи
23
Девис Васкес
3
Джузеппе Пеццелла
13
Либерато Какаче
22
Маттиа Де Шильо
35
Лука Мариануччи
65′
11
Эммануэл Гьяси
21
Маттиа Вити
28′
2
Саба Гогличидзе
5
Альберто Грасси
62′
80′
36
Якопо Баччи
6
Лайам Хендерсон
45+3′
70′
27
Шимон Журковски
29
Лоренцо Коломбо
70′
18
Кристиан Куаме
99
Себостьяно Эспозито
80′
90
Исмаэль Конате
Милан
16
Майк Меньян
19
Тео Эрнандез
23
Фикайо Томори
36′
55′
31
Страхиня Павлович
32
Кайл Уокер
80
Юнус Муса
20
Алекс Хименес
46′
11
Кристиан Пулишич
14
Тиджани Рейндерс
69′
28
Малик Тшау
29
Юссуф Фофана
46′
7
Сантьяго Хименес
65′
79
Жоау Феликс
18′
84′
42
Филиппо Терраччано
90
Тэмми Абрахам
46′
10
Рафаэл Леау
Статистика
2
Желтые карточки
4
1
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
16
0
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
6
17
Фолы
10
5
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Лука Пайретто
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Милан
Эмполи
Чемпионат Италии: таблица и календарь