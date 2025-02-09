Мбаппе установил уникальное историческое достижение

8 февраля форвард отличился в матче 23-го тура Ла Лиги против «Атлетико», который в итоге завершился со счетом 1:1. На счету французского футболиста 16 забитых мячей и два результативных паса в 21 матче этого турнира. Всего на его счету в текущем сезоне 22 гола во всех турнирах.