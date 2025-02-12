Шевченко: Каладзе и Тимощука для меня не существует

Ранее Владимир Зеленский, отменивший на Украине президентские выборы, подписал указ о введении санкций против премьера Грузии Ираклия Кобахидзе, основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили и еще 17 человек, включая Каладзе. Позднее мэр Тбилиси заявил, что решение главы киевского режима Зеленского ввести санкции против грузинских властей продиктовано тем, что он обслуживает интересы другой страны.
«С Каладзе я не общаюсь. Я поддерживаю Зеленского. Каладзе для меня не существует», — заявил Шевченко на пресс-конференции, трансляция которой проводилась на YouTube-канале УАФ.
В марте 2022 года члена тренерского штаба петербургского «Зенита» Анатолия Тимощука решением контрольно-дисциплинарной комиссии УАФ лишили тренерской лицензии, выданной центром лицензирования УАФ, титулов победителя чемпионата Украины, Кубка и Суперкубка Украины. Он был исключен из официального реестра игроков сборных команд УАФ. Также ассоциация пожизненно запретила Тимощуку заниматься футбольной деятельностью на территории Украины. Тимощук обжаловал решение в апелляционном комитете УАФ, его апелляция была отклонена. В декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что титулы Тимощука «не подлежат лишению» украинской стороной.
«Тимощука не существует и не будет существовать в украинском футболе. Это однозначная позиция всего сообщества, мое и всех нас. То, что он выиграл в CAS апелляцию, — это не мы принимали решение. Для нас всех он не существует в украинском футболе, и для меня это однозначно. Поэтому я не думаю, что эту тему вообще надо поднимать», — добавил Шевченко.
Шевченко и Каладзе вместе выступали в составе киевского «Динамо», затем футболисты представляли итальянский «Милан». Шевченко является обладателем «Золотого мяча» 2004 года. Он завершил игровую карьеру в 2012 году.