Шевченко: Каладзе и Тимощука для меня не существует

«Тимощука не существует и не будет существовать в украинском футболе. Это однозначная позиция всего сообщества, мое и всех нас. То, что он выиграл в CAS апелляцию, — это не мы принимали решение. Для нас всех он не существует в украинском футболе, и для меня это однозначно. Поэтому я не думаю, что эту тему вообще надо поднимать», — добавил Шевченко.