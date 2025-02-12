«В “Торино” Илич провалился — желание продать его в “Спартак” меня не удивляет». Мнение журналиста из Италии

Доннини — легенда футбольной итальянской журналистики и один из главных на Апеннинах экспертов по международному футболу. Специально для «СЭ» он поделился своим мнением об отставке Боккетти, о сложностях при трансфере Илича в «Спартак» и о переходе Луиса Энрике в «Зенит».
У Боккетти шесть поражений и одна случайная победа — его отставка не удивляет
— Что скажете об увольнении Боккетти из «Монцы»?
— Когда у тренера шесть поражений в семи матчах при одной случайной победе — против «Фиорентины», отставка не удивляет. «Монца» теперь так глубоко упала на дно серии А, что вряд ли оттуда выберется до конца сезона.
— Кто виноват в этом больше всего?
— Думаю, что в первую очередь это результат неудачной работы руководства клуба. Потеряв летом сильного молодого тренера Раффаэле Палладино, босс клуба Адриано Галлиани сделал сомнительную ставку на бывшего звездного защитника «Милана» Алессандро Несту. Это не сработало, плюс летом 2024-го «Монца» рассталась с Андреа Кольпани, отдав его в аренду «Фиорентине», а в январе — еще с тремя ключевыми игроками, включая Даниэля Мальдини, проданного в «Аталанту». Да, деньги на этом клуб заработает, но состав ослаб-то серьезно, как и моральный дух оставшихся игроков. Вряд ли начинающий тренер Боккетти мог что-то кардинально с ходу поменять, разве что совершить чудо. Но чуда не случилось, и клуб его уволил, вернув Несту. Тем временем «Монца» потеряла много очков и очень прочно закрепилась на последнем месте.
— Галлиани — один из патриархов итальянского футбола, его живая легенда. Как он мог допустить столько ошибок?
— Галлиани действительно знаковая фигура — не только нашего, но и всего европейского футбола, с учетом его карьеры в «Милане». Да и «Монца» именно при нем сенсационно вышла в серию А и задержалась там на несколько сезонов. Но ведь до лета 2023 года за спиной Галлиани всегда стоял уникальный персонаж — Сильвио Берлускони. Все успехи Галлиани в футболе связаны с этим человеком, который был ему опорой и защитой. Та же «Монца» держалась финансово за счет дружбы Галлиани и Берлускони, который в благодарность за многочисленные заслуги родившегося в Монце Адриано купил ради него клуб. С уходом из жизни Сильвио энтузиазм у его семьи пропал: детям Берлускони «Монца» особо не нужна. Ну, а самому Галлиани недавно исполнилось 80 лет, это уже серьезный возраст. Так что разговоры о продаже «Монцы» ведутся не на ровном месте, финансов на ее содержание в серии А уже не хватает: видимо, семья Берлускони просто не хочет их выделять. Да и не забывайте, что в том же «Милане» эпохи Берлускони у Галлиани был не менее, чем он сам, легендарный помощник в лице Ариедо Брайды. И других сильных менеджеров там хватало, достаточно вспомнить Умберто Гандини. Теперь же у Галлиани нет такого блестящего окружения. А возраст есть возраст.
— Приглашение Боккетти вместо Несты — тоже ошибка?
— Теперь понятно, что да. Все-таки у Сальваторе нет пока такого опыта, чтобы гарантированно вытаскивать команды со дна. Да, с «Вероной» однажды формально получилось, но там все-таки главной фигурой-спасителем стал опытный тренер Марко Дзаффарони. У Боккетти была заслуживающая уважения карьера игрока, но пока все же его появление в серии А в роли главного тренера видится мне в первую очередь грамотной работой его агента.
— Что, на ваш взгляд, ждет Боккетти дальше?
— Возможно, ему имеет смысл сделать шаг назад и поискать работу в серии В или в каком-то амбициозном клубе серии С. Ну или попробовать себя за границей в каком-нибудь скромном чемпионате. С учетом того, что у Боккетти русская жена, а сам он говорит по-русски, почему бы не предположить, что в какой-то момент он может возглавить у вас для начала какой-нибудь клуб первой лиги, например?
Чтобы бороться с «Зенитом», Станковичу нужна звезда. Иван не такой
— Боккетти играл за «Спартак», в который весь январь отправляли Ивана Илича из «Торино». Что скажете про этого футболиста?
— Пока это классический пример игрока, который не оправдывает возлагаемых на него надежд. «Торино» купил его из «Вероны» за большие деньги на радость тренеру Ивану Юричу, который тоже, кстати, видится сейчас переоцененным специалистом. В «Торино» Илич по большому счету провалился, да еще и слишком часто получал травмы. Попытка туринцев продать его в «Спартак» за деньги, которых он сейчас не стоит, меня не удивляет. Как не удивляют и сомнения руководства «Спартака» на фоне травматизма Илича и отсутствия у него лидерских качеств: у каждого игрока есть своя объективная цена на конкретный отрезок времени.
— И все же, мог бы Илич серьезно усилить нынешний «Спартак», где его ждал тренер-соотечественник?
— Как показал пример Юрича в «Торино», само по себе наличие тренера-соотечественника не является для Илича гарантией успеха. Да, в «Вероне» Илич при Юриче смотрелся перспективно, но уже в клубе посильнее и амбициознее потерялся. В своей сборной Илич лидером или звездой не является, а ведь нынешнему «Спартаку» Деяна Станковича нужны, мне кажется, именно звезды и игроки с характером, чтобы бороться с «Зенитом» за чемпионство. На мой взгляд, Илич к таким игрокам не относится.
— Упомянутый вами «Зенит» этой зимой купил за солидные деньги бразильца Луиса Энрике из «Ботафого». Что можете сказать о нем?
— Им недавно всерьез интересовалась «Фиорентина», за которую я болею, так что мне было интересно почитать про него и послушать мнения бразильских коллег. Будущего игрока «Зенита» поначалу прочили на родине в новые звезды, когда он играл за «Флуминенсе», но потом он не очень успешно смотрелся в испанском «Бетисе». После возвращения на родину Луис Энрике проявил себя там ярко уже в «Ботафого», так что недавний интерес «Фиорентины» к нему совсем не удивил. Тем более что Луис Энрике выиграл со своим бразильским клубом Кубок Либертадорес-2024 и забил в финальном поединке этого престижного турнира один из трех голов в ворота соотечественников из «Атлетико Минейро».
— Почему же «фиалки» не купили его, ведь во Флоренции любят бразильцев?
— Да, любят. И помнят, что оба раза в своей истории, когда «Фиорентина» выигрывала скудетто, там непременно был яркий бразилец. Так что разговоры про Луиса Энрике взволновали болельщиков. А защитник «фиалок» Додо, говорят, даже лично звонил соотечественнику, чтобы рассказать тому, как хорошо живется во Флоренции. Однако огромных денег платить за Луиса Энрике «Фиорентина» при этом не собиралась: этого игрока хоть и признают в Бразилии сильным, но все-таки не настолько, чтобы считать его звездой высшего ранга. Как я понимаю, во Флоренции готовы были заплатить за этого футболиста 10−12 миллионов евро, не более. Ну, а гуляющие сегодня в Бразилии цифры применительно к «Зениту» перекрывают эту сумму раза в три. Так что при подобном раскладе у этого игрока «Ботафого» вообще не было шансов оказаться в серии А.
Георгий Кудинов