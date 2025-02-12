«В “Торино” Илич провалился — желание продать его в “Спартак” меня не удивляет». Мнение журналиста из Италии

— Галлиани действительно знаковая фигура — не только нашего, но и всего европейского футбола, с учетом его карьеры в «Милане». Да и «Монца» именно при нем сенсационно вышла в серию А и задержалась там на несколько сезонов. Но ведь до лета 2023 года за спиной Галлиани всегда стоял уникальный персонаж — Сильвио Берлускони. Все успехи Галлиани в футболе связаны с этим человеком, который был ему опорой и защитой. Та же «Монца» держалась финансово за счет дружбы Галлиани и Берлускони, который в благодарность за многочисленные заслуги родившегося в Монце Адриано купил ради него клуб. С уходом из жизни Сильвио энтузиазм у его семьи пропал: детям Берлускони «Монца» особо не нужна. Ну, а самому Галлиани недавно исполнилось 80 лет, это уже серьезный возраст. Так что разговоры о продаже «Монцы» ведутся не на ровном месте, финансов на ее содержание в серии А уже не хватает: видимо, семья Берлускони просто не хочет их выделять. Да и не забывайте, что в том же «Милане» эпохи Берлускони у Галлиани был не менее, чем он сам, легендарный помощник в лице Ариедо Брайды. И других сильных менеджеров там хватало, достаточно вспомнить Умберто Гандини. Теперь же у Галлиани нет такого блестящего окружения. А возраст есть возраст.