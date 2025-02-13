Президенту ПСЖ предъявили обвинения в злоупотреблении властью

Сообщается, что аль-Хелаифи мог быть задействован в попытке использовать влияние, чтобы заставить Суверенный фонд Катара (Qatar Investment Authority, QIA) изменить свою позицию в 2018 году во внутреннем споре по поводу управления группой Lagardere. Президент ПСЖ обвиняется также в соучастии в подкупе голосов и нарушении права голоса.