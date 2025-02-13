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Президенту ПСЖ предъявили обвинения в злоупотреблении властью

Нассер аль-Хелаифи мог быть задействован в попытке использовать влияние, чтобы заставить Суверенный фонд Катара изменить позицию в 2018 году во внутреннем споре по поводу управления группой Lagardere.

Источник: AP 2024

ПАРИЖ, 13 февраля. /ТАСС/. Президенту французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Нассеру аль-Хелаифи предъявили обвинения в злоупотреблении властью. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

Сообщается, что аль-Хелаифи мог быть задействован в попытке использовать влияние, чтобы заставить Суверенный фонд Катара (Qatar Investment Authority, QIA) изменить свою позицию в 2018 году во внутреннем споре по поводу управления группой Lagardere. Президент ПСЖ обвиняется также в соучастии в подкупе голосов и нарушении права голоса.

Катарскому фонду принадлежат доли в медиагруппе Lagardere.

Аль-Хелаифи 51 год, с 2011 года он является главой Катарского фонда спортивных инвестиций (QSI). В том же году фонд приобрел контрольный пакет акций ПСЖ, а аль-Хелаифи стал президентом клуба.

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