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«Монако» потерял Головина из-за травмы

Футболист «Монако» Александр Головин не сможет помочь своей команде в ближайших матчах из-за травмы, передает GFFN.

Футбол
Франция 2024/2025
Тур 22, 15.02.2025, 21:00
Монако
-
Нант
-

У Головина травма приводящей мышцы.

Головин не сыграет в чемпионате Франции против «Нанта» и в ответной стыковой игре Лиги чемпионов против португальской «Бенфики».

Ранее главный тренер «Монако» Адольф Хюттер рассказал, что у полузащитника есть боли в лодыжке, которые беспокоят его уже несколько месяцев.

В чемпионате Франции «Монако» занимает четвертое место, набрав 37 очков. В первом стыковом матче Лиги чемпионов «Монако» уступил «Бенфике» со счетом 0:1.

4 октября Головин продлил контракт с «Монако». По новому рабочему соглашению он будет представлять команду до конца сезона-2028/29. Прежний контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. Головин перешел в «Монако» в 2018 году из московского ЦСКА. Вместе с ЦСКА Головин в сезоне-2015/16 стал чемпионом России.

Монако
Нант
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Чемпионат Франции: таблица и календарь