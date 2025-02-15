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«Аталанта» не смогла обыграть «Кальяри» в матче 25-го тура Серии А

Завершился матч 25-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Аталанта» и «Кальяри».

Источник: Getty Images

Команды играли на стадионе «Джевисс» в Бергамо. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Маттео Маркетти (Италия). Итоговый результат — 0:0.

По итогам двух таймов команды не смогли распечатать ворота друг друга.

После 25 сыгранных матчей «Аталанта» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 51 очко. «Кальяри» после аналогичного количества игр занимает 13-е место, заработав 25 очков. Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», у которого 55 очков.

Аталанта
0:0
Первый тайм: 0:0
Кальяри
Футбол, Италия, Тур 25
15.02.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Atleti Azzurri D'Italia
Главные тренеры
Джанпьеро Гасперини
Давиде Никола
Составы команд
Аталанта
29
Марко Карнесекки
2
Рафаэл Толой
4
Исак Хин
90+5′
5
Штефан Пош
22
Маттео Руджери
8
Марио Пашалич
7
Хуан Куадрадо
56′
27
Марко Пелестра
6
Ибрагим Сулемана
74′
15
Мартен де Рон
24
Лазар Самарджич
46′
17
Шарль Де Кетеларе
44
Марко Брешанини
67′
13
Эдерсон
32
Матео Ретеги
56′
48
Ваня Влахович
Кальяри
25
Элиа Каприле
3
Томмазо Ауджелло
6
Себастьяно Луперто
26
Йерри Мина
28
Габриэле Дзаппа
8
Мишель Ндари Адопо
19
Надир Зортеа
29
Антуан Макумбу
14
Алессандро Дейола
79′
18
Рэзван Марин
97
Маттиа Феличи
67′
9
Флоринел Коман
90+5′
91
Роберто Пикколи
90′
30
Леонардо Паволетти
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
3
2
Удары в створ
0
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
2
7
Фолы
11
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Маттео Маркетти
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Аталанта
Кальяри
Чемпионат Италии: таблица и календарь