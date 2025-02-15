«Аталанта» не смогла обыграть «Кальяри» в матче 25-го тура Серии А

После 25 сыгранных матчей «Аталанта» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 51 очко. «Кальяри» после аналогичного количества игр занимает 13-е место, заработав 25 очков. Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», у которого 55 очков.