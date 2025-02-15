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«Реал» сыграл вничью с «Осасуной», Беллингем получил красную карточку

Завершился матч 24-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Осасуна» и мадридский «Реал».

Источник: Getty Images

Команды играли на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэрой Монтеро (Испания). Итоговый результат — 1:1.

На 15-й минуте нападающий «Реала» Килиан Мбаппе открыл счёт. На 39-й минуте полузащитник «сливочных» Джуд Беллингем получил красную карточку. Ответный мяч «Осасуны» на 58-й минуте забил форвард Анте Будимир, реализовав 11-метровый удар.

Турнирную таблицу Ла Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Реал», у которого 51 очко после 24 матчей. «Осасуна» после аналогичного количества игр занимает седьмое место, заработав 32 очка.

Осасуна
1:1
Первый тайм: 0:1
Реал
Футбол, Испания, Тур 24
15.02.2025, 18:15 (МСК UTC+3)
El Sadar
Главные тренеры
Висенте Морено
Карло Анчелотти
Голы
Осасуна
Анте Будимир
58′
Реал
Килиан Мбаппе
(Федерико Вальверде)
15′
Составы команд
Осасуна
1
Серхио Эррера
5
Хорхе Эррандо
24
Алехандро Катена
6
Лукас Торро
10
Аймар Орос
73′
14
Рубен Гарсия
3
Хуан Крус
52′
59′
15
Рубен Пенья
12
Хесус Аресо
48′
59′
23
Абель Бретонес
7
Хон Монкайола
79′
16
Бордонадо Мойсес Гомес
19
Брайан Сарагоса
79′
18
Икер Муньос
17
Анте Будимир
87′
9
Рауль Гарсия
Реал
1
Тибо Куртуа
20
Франсиско Гарсия
35
Рауль Асенсио
5
Джуд Беллингем
39′
6
Эдуардо Камавинга
57′
8
Федерико Вальверде
10
Лука Модрич
7
Винисиус Жуниор
9
Килиан Мбаппе
14
Орельен Тшуамени
21
Браим Диас
69′
11
Родригу
Статистика
3
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
17
4
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
2
16
Фолы
7
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Хосе Луис Мунуэра Монтеро
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал
Осасуна
Чемпионат Испании: таблица и календарь