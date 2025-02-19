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УЕФА отстранил от работы судью, который удалил Беллингема за мат

Судья Хосе Мануэра, который удалил футболиста мадридского «Реала» Джуда Беллингема в игре чемпионата Испании против «Осасуны», отстранен от работы. Об этом сообщает Marca.

Источник: Reuters

По информации источника, решение об отстранении арбитра было принято совместно Королевской федерацией футбола Испании (RFEF) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Беллингем за слова в адрес арбитра был удален на 39-й минуте матча. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В чемпионате Испании продолжает лидировать «Барселона» — «сине-гранатовых» в активе 51 балл за 24 встречи, а у мадридской команды то же количество очков, но вторая позиция по дополнительным показателям. «Осасуна» занимает девятую строчку с 32 баллами.

В следующем туре «Реал» сыграет с «Жироной» на своем поле. Встреча состоится 23 февраля и начнется в 18:15 по московскому времени. «Осасуна» сыграет в гостях с «Сельтой» — эта встреча состоится 21 февраля, стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Осасуна
1:1
Первый тайм: 0:1
Реал
Футбол, Испания, Тур 24
15.02.2025, 18:15 (МСК UTC+3)
El Sadar
Главные тренеры
Висенте Морено
Карло Анчелотти
Голы
Осасуна
Анте Будимир
58′
Реал
Килиан Мбаппе
(Федерико Вальверде)
15′
Составы команд
Осасуна
1
Серхио Эррера
5
Хорхе Эррандо
24
Алехандро Катена
6
Лукас Торро
10
Аймар Орос
73′
14
Рубен Гарсия
3
Хуан Крус
52′
59′
15
Рубен Пенья
12
Хесус Аресо
48′
59′
23
Абель Бретонес
7
Хон Монкайола
79′
16
Бордонадо Мойсес Гомес
19
Брайан Сарагоса
79′
18
Икер Муньос
17
Анте Будимир
87′
9
Рауль Гарсия
Реал
1
Тибо Куртуа
20
Франсиско Гарсия
35
Рауль Асенсио
5
Джуд Беллингем
39′
6
Эдуардо Камавинга
57′
8
Федерико Вальверде
10
Лука Модрич
7
Винисиус Жуниор
9
Килиан Мбаппе
14
Орельен Тшуамени
21
Браим Диас
69′
11
Родригу
Статистика
3
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
17
4
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
2
16
Фолы
7
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Хосе Луис Мунуэра Монтеро
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Осасуна
Реал
Чемпионат Испании: таблица и календарь