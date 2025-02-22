Боссы «Челси» переобуваются: летом требовали место в ЛЧ, теперь готовы подождать

Мэтт Лоу из The Telegraph подсчитал: за последние 10 сезонов в АПЛ для пятого места в среднем хватало 68 очков. В АПЛ-2023/24 «Тоттенхэм» финишировал пятым с 66 баллами. Если отталкиваться от среднего, «Челси» за 13 игр нужно набрать 25 очков (из 39 возможных). В сезоне-2019/20 лондонцы в итоге пробились в Лигу чемпионов, набрав к 25-му туру еще меньше, чем сейчас есть у Марески (причем нужно было обязательно попасть в топ-4).