Боссы «Челси» переобуваются: летом требовали место в ЛЧ, теперь готовы подождать

«Челси» рискует третий сезон подряд пролететь мимо Лиги чемпионов, при новых владельцах это стало обыденностью. Столько же не участвовали в главном еврокубке за 19 (!) лет при Романе Абрамовиче. Главный тренер Энцо Мареска даже не скрывает: задачу попасть в Лигу чемпионов на этот сезон ему не ставили. Хотя летом инсайдеры говорили: главная цель нового тренера — топ-4.
Переобулись?
Летом руководство требовало ЛЧ, но Мареска отрицает подобные разговоры
В середине февраля перед матчем с «Брайтоном» (0:3) Мареска вдруг заявил: «Я никогда не говорил, что цель на сезон — попасть в топ-4. Клуб никогда не ставил передо мной такую задачу. Цель — попасть в Лигу чемпионов в ближайшие два сезона. Так что мы идем впереди графика».
Фанаты в шоке. Претензии полетели на спортивных директоров Лоренса Стюарта и Пола Уинстэнли.
Возмутила непоследовательность. Причиной увольнения Маурисио Почеттино как раз были амбициозные задачи. По словам Мэтта Лоу, «Челси» подбирал нового тренера, чтобы вернуться в Лигу чемпионов и победить в Клубном ЧМ (мы тоже удивлены, но так писал Лоу и другие инсайдеры).
The Athletic уточнял, что Мареска, как и другие кандидаты, заверил руководство, что текущий состав готов к борьбе за топ-4. Правда, это осталось на уровне инсайдов, публично об этом никто не говорил. Еще Тодд Боули и Бехдад Эгбали всерьез рассчитывали на победу в домашних кубках и Лиге конференций в сезоне-2024/25. Из Кубка Англии и Кубка лиги «Челси» уже вылетел.
При этом отсутствие амбиций на попадание в ЛЧ проскользнуло еще осенью. Мареска уточнял: «Клуб никогда не говорил о финише в топ-4. Руководство говорило об идее построить что-то важное на 4−5 лет вперед. Мы работаем именно над этим».
Тогда фраза никого не напрягала: «Челси» после девяти туров шел пятым, в одном балле от топ-4 и в шести очках от первого места. В середине декабря лондонцы были вторыми, но за последние девять туров набрали всего девять очков и покатились вниз.
У «Челси» правда нет шансов на ЛЧ?
Довольно странно слышать от Марески, что задачи попасть в Лигу чемпионов нет. «Челси» идет на шестом месте с 43-мя очками, в одном балле от четвертой строчки и в четырех от третьей.
Вероятно, достаточно будет финишировать в топ-5 (сейчас лондонцы не пятые только по разнице мячей). С сезона-2024/25 УЕФА расширил число участников в ЛЧ с 32 до 36. Две дополнительные путевки получают ассоциации из топа таблица коэффициентов по итогам еврокубкового сезона. В прошлом году поживились Италия и Германия, сейчас уверенно лидирует Англия. Если остается в топ-2, пятое место в АПЛ получит прямую путевку в Лигу чемпионов.
Мэтт Лоу из The Telegraph подсчитал: за последние 10 сезонов в АПЛ для пятого места в среднем хватало 68 очков. В АПЛ-2023/24 «Тоттенхэм» финишировал пятым с 66 баллами. Если отталкиваться от среднего, «Челси» за 13 игр нужно набрать 25 очков (из 39 возможных). В сезоне-2019/20 лондонцы в итоге пробились в Лигу чемпионов, набрав к 25-му туру еще меньше, чем сейчас есть у Марески (причем нужно было обязательно попасть в топ-4).
Не забываем про кризис «Манчестер Сити» и нестабильность «Ньюкасла» — а это главные конкуренты «Челси». Но крепкий «Борнмут» и яркий «Ноттингем» могут не пустить лондонцев в Лигу чемпионов.
Перед стартом 26 тура Opta оценивает шансы «Челси» на попадание в ЛЧ в 31%: лондонцы, по данным суперкомпьютера, займут пятое место, а «Сити» и «Форест» окажутся выше.
Фанаты против спортивных директоров: считают их главной проблемой, раздражены трансферами и непоследовательностью
Претензии не ограничиваются вопросами об амбициях на текущий сезон. Спортивные директоры Пол Уинстэнли и Лоренс Стюарт пришли в «Челси» в январе 2023 года. До этого трансферами занимались сами владельцы: летнюю закупку-2022 курировал Боули, а зимой ему помогал Эгбали. Стюарт и Уинстэнли только участвовали в переговорах, а к межсезонью 2023 года выстроили трансферное планирование и управляли переходами игроков.
«Челси» поставил на покупку молодых футболистов. Все, кто пришел при Стюарте и Уинстэнли, не старше 25 лет. Исключение — 26-летний Тосин Адарабиойо, но его подобрали свободным агентом.
Средний возраст стартового состава лондонцев по сезону — 23 года 220 дней. Это самая молодая команда в истории АПЛ: на втором месте «Лидс»-1999/00 Дэвида О’Лири (24 года 162 дня). Ни один клуб с таким молодым составом (среди топ-10) не выигрывал чемпионат, лучший результат как раз у «Лидса» О’Лири и «Тоттенхэма»-2015/16 с Почеттино (24 года и 328 дней), которые финишировали в чемпионате третьими.
Мысль развил Джо Коул: «Играть с опытными игроками в молодости — бесценно. В такие моменты, как матч с “Брайтоном”, тебе нужны эти опытные футболисты рядом. Может быть, молодые выйдут на тот уровень, который им прогнозируют, но если бы они выступали рядом с опытными футболистами, оказались бы на этом уровне намного быстрее».
Но дело не только в юности футболистов, у спортивных директоров в принципе проблемы с планированием трансферов. Инсайдеры писали, что прошлым летом Стюарт и Уинстэнли согласовали с Мареской покупку игроков на три позиции: нападающего, левого защитника и вратаря.
Проблему с форвардом пытались закрыть Виктором Осимхеном. «Наполи» просил около 100 млн евро, «Челси» чудом продавил аренду, но Осимхен отказался от понижения зарплаты и укатил в «Галатасарай».
Других нападающих «Челси» даже не рассматривал: Мареска вошел в сезон с Николасом Джексоном и взятым явно не под основу Марком Гиу. Сенегалец не забивает с 15 декабря, а теперь из-за травмы вернется не раньше апреля. Гиу тоже сломался: сроков восстановления нет, похоже, на ближайший месяц Мареска вообще без нападающих.
Вратарскую позицию тоже усилили спорно. Подписали Филипа Йоргенсена из «Вильярреала», и первую половину сезона датчанин играл только в кубках. Если бы не плохая форма Роберта Санчеса (пять результативных ошибок — больше всех в АПЛ), Йоргенсен так бы и остался вторым.
Левого защитника «Челси» так и не подписал. На роль бэкапа Марку Кукурелье взяли Ренату Вейгу, которого журналисты описывали как игрока, способного закрыть сразу три позиции: левого защитника, центрального защитника и опорника. Португалец явно не профильный фулбэк, а в январе вообще укатил в аренду в «Ювентус», где играет в центре обороны.
Теперь у Кукурельи нет альтернативы — Бена Чилуэлла отдали в аренду «Кристал Пэлас». По словам Марески, англичанин не вписывался в его тактические идеи: «Чилуэлл — классический крайний защитник, работает по всей бровке. Мы не используем фулбэков в такой роли. Бен — большой профессионал, но не думаю, что он способен перестроиться. Я разочарован, что не могу дать ему больше времени».
Зимой у фанатов появилось еще больше вопросов
В аренду ушли Вейга, Чилуэлл, Жоау Феликс (в «Милан»), Аксель Дисаси (в «Астон Виллу»), Карни Чуквуэмека (в «Боруссию»), Чезаре Касадеи вообще продали в «Торино». Все (кроме Карни) были важными игроками ротации и стабильно выходили в кубках.
По покупкам тоже слабо: из аренды вернули Трево Чалобу, у «Сент-Этьена» за 15 млн евро забрали 19-летнего полузащитника Матисса Амугу.
Если осенью журналисты подчеркивали, что у «Челси» два состава на разные турниры, то теперь клуб лишился глубины: на последних матчах в заявке все больше игроков академии: Джош Ачимпонг, Тайрик Джордж, Сэм Рак-Саки, Ише Сэмюэлс-Смит. Первых двух Мареска по ходу сезона перевел в основную команду.
Смущает и подход Стюарта и Уинстэнли к тренерам. Грэма Поттера нанял Тодд Боули, а вот Почеттино выбрали новые директоры. Еще рассматривали Луиса Энрике, Томаса Франка, Юлиана Наггельсмана и Роберто де Дзерби: после длительных переговоров со всеми кандидатами должность досталась аргентинцу — и контракт по схеме 2+1. По итогам сезона-2023/24 Почеттино убрали, несмотря на яркий финиш, когда «Челси» взял пять побед подряд и вышел на шестое место.
Директоры провели детальный разбор года: по какой причине «Челси» проигрывал матчи, насколько ярко раскрылись игроки при Поче, как интенсивность тренировок повлияла на огромное число травм по ходу сезона. Собрав отчет и доложив о результатах владельцам, Стюарт и Уинстэнли пригласили тренера на итоговое совещание. И решили расстаться, что для многих стало шоком.
Мареску выбирали не так тщательно: переговоры длились не пару месяцев, а всего неделю. Энцо дали контракт по схеме 5+1, что сразу вызвало вопросы — а чем итальянец заслужил такое доверие? По информации The Athletic, к Мареске вообще не будет претензий на собрании по итогам сезона. А ведь одной из жалоб к Почеттино было именно непопадание в Лигу чемпионов, от которой Энцо сейчас так явно дистанцируется на пресс-конференциях.
А вот владельцы довольны работой директората
По данным The Athletic, владельцы «Челси» высоко котируют Стюарта и Уинстэнли. Боули и Эгбали считают, что спортивные директоры справляются с поставленными задачами и остаются компетентными специалистами, которым можно доверить управление клубом. Болельщики негодуют: считают, что за вышеперечисленные ошибки нужно увольнять, а не поддерживать. Болельщики объединяются в соцсетях и готовят протест — уже 25 февраля перед домашним матчем против «Саутгемптона».
Один из организаторов митинга рассказал Daily Mail, что претензии не будут направлены в адрес команды:
"Хотим, чтобы владельцы изменили подход к ведению дел или продали клуб. Хотим подчеркнуть их ужасное отношение к сотрудникам, игрокам и распродаже клубных владений.
Протест будет мирным, только до матча, с несколькими сотнями фанатов и баннерами. Хотим, чтобы клуб услышал болельщиков.
Американские владельцы убивают футбол в Англии, отдавая приоритет финансам".
Правда, вряд ли это приведет к продаже клуба: согласно документам, Тодд Боули и Clearlake не могут расстаться с клубом в течение 10 лет с момента покупки в 2022 году.