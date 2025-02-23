«Атланта» с Миранчуком в составе с победы начала сезон в MLS

Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук провел на поле весь матч. Россиянин перешел в американский клуб в июле 2024 года из итальянской «Аталанты», подписав контракт до 2027 года. В прошлом сезоне футболист провел за «Атланту» 14 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 4 голевые передачи.