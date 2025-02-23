«Атланта» с Миранчуком в составе с победы начала сезон в MLS

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. «Атланта» обыграла «Монреаль» со счетом 3:2 в домашнем матче первого тура нового сезона Главной лиги футбола (MLS).
В составе победителей голы забили Эммануэль Латте Лат (42-я, 63-я минуты) и Эдвин Москера (85), у проигравших — Натан Салиба (47) и Принс Овусу (71).
Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук провел на поле весь матч. Россиянин перешел в американский клуб в июле 2024 года из итальянской «Аталанты», подписав контракт до 2027 года. В прошлом сезоне футболист провел за «Атланту» 14 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 4 голевые передачи.
В следующем туре «Атланта» 1 марта в гостях сыграет с «Шарлотт», «Монреаль» днем позднее проведет гостевой матч против «Миннесоты».
В другом матче дня победитель прошлого регулярного чемпионата «Интер Майами», в составе которого выступает восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси, сыграл вничью с «Нью-Йорк Сити» со счетом 2:2, сумев отыграться на 10-й добавленной ко второму тайму минуте. Месси отметился двумя результативными передачами. Российский нападающий Магомед-Шапи Сулейманов провел первый матч за «Канзас-Сити», его команда уступила «Остину» (0:1) в гостевом матче. Россиянин появился на поле на 84-й минуте встречи.