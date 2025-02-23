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«Аталанта» на выезде разгромила «Эмполи» в 26-м туре Серии А со счётом 5:0

Завершился матч 26-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Эмполи» и «Аталанта».

Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена» в Эмполи. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани (Рим, Италия). «Аталанта» одержала победу со счётом 5:0.

Счёт в матче был открыт на 28-й минуте, мяч в свои ворота отправил нападающий «Эмполи» Эммануэль Гьяси. На 33-й минуте Матео Ретеги удвоил преимущество гостей. На 43-й минуте Адемола Лукман довёл счёт до разгромного. На 55-й минуте Лукман оформил дубль. На 74-й минуте Давиде Дзаппакоста установил окончательный счёт в матче — 5:0.

После 26 сыгранных матчей «Эмполи» располагается на 18-й строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 21 очко. «Аталанта» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 54 очка. На первой строчке находится «Наполи» (57).

Эмполи
0:5
Первый тайм: 0:3
Аталанта
Футбол, Италия, Тур 26
23.02.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Carlo Castellani
Главные тренеры
Роберто Д`Аверса
Джанпьеро Гасперини
Голы
Аталанта
Эммануэл Гьяси
27′
Матео Ретеги
(Берат Джимсити)
33′
Адемола Лукман
(Матео Ретеги)
43′
Адемола Лукман
(Мартен де Рон)
55′
Давиде Дзаппакоста
(Марио Пашалич)
74′
Составы команд
Эмполи
1
Марко Сильвестри
2
Саба Гогличидзе
3
Джузеппе Пеццелла
13
Либерато Какаче
22
Маттиа Де Шильо
6
Лайам Хендерсон
5
Альберто Грасси
72′
27
Шимон Журковски
93
Юссеф Мале
83′
20
Виктор Коваленко
11
Эммануэл Гьяси
57′
7
Жуниор Самбия
18
Кристиан Куаме
58′
29
Лоренцо Коломбо
99
Себостьяно Эспозито
72′
89
Томас Кампаньелло
Аталанта
29
Марко Карнесекки
67′
5
Штефан Пош
16
Рауль Белланова
23
Сеад Колашинац
15
Мартен де Рон
32
Матео Ретеги
19
Берат Джимсити
63′
2
Рафаэл Толой
77
Давиде Дзаппакоста
86′
22
Маттео Руджери
8
Марио Пашалич
76′
7
Хуан Куадрадо
17
Шарль Де Кетеларе
63′
13
Эдерсон
11
Адемола Лукман
76′
44
Марко Брешанини
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
14
1
Удары в створ
8
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
4
4
Фолы
17
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Эмполи
Аталанта
Чемпионат Италии: таблица и календарь