«Аталанта» на выезде разгромила «Эмполи» в 26-м туре Серии А со счётом 5:0

Счёт в матче был открыт на 28-й минуте, мяч в свои ворота отправил нападающий «Эмполи» Эммануэль Гьяси. На 33-й минуте Матео Ретеги удвоил преимущество гостей. На 43-й минуте Адемола Лукман довёл счёт до разгромного. На 55-й минуте Лукман оформил дубль. На 74-й минуте Давиде Дзаппакоста установил окончательный счёт в матче — 5:0.