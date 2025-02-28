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«Вест Хэм» одержал победу над «Лестером» в матче 27-го тура АПЛ

Завершился матч 27-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вест Хэм Юнайтед» и «Лестер Сити».

Источник: Reuters

Игра проходила на стадионе «Лондон» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Стюарт Атвелл. «Вест Хэм» одержал победу со счётом 2:0.

Счёт в матче открыл полузащитник хозяев Томаш Соучек на 21-й минуте. На 43-й минуте защитник «Лестера» Янник Вестергор забил в свои ворота и установил итоговый счёт во встрече — 2:0.

«Вест Хэм» занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 33 очка за 27 встреч. «Лестер» заработал 17 очков после 27 игр и располагается на 19-й строчке.

Вест Хэм
2:0
Первый тайм: 2:0
Лестер
Футбол, Англия, Тур 27
27.02.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
London Stadium
Главные тренеры
Грэм Поттер
Руд ван Нистелрой
Голы
Вест Хэм
Томаш Соучек
21′
Янник Вестергор
43′
Составы команд
Вест Хэм
23
Альфонс Ареола
3
Аарон Крессуэлл
26
Макс Килман
29
Аарон Ван-Биссака
8
Джеймс Уорд-Проуз
20
Джаррод Боуэн
25
Жан-Клер Тодибо
66′
15
Константинос Мавропанос
57
Оливер Скарлз
66′
33
Эмерсон
14
Мохаммед Кудус
73′
34
Эван Фергюсон
19
Эдсон Альварес
66′
4
Карлос Солер
28
Томаш Соучек
90′
39
Энди Ирвинг
Лестер
30
Мадс Хермансен
2
Джеймс Джастин
3
Ваут Фас
6
Уилфред Ндиди
11
Биляль Эль-Ханнус
40
Факундо Буонанотте
9
Джейми Варди
16
Виктор Кристансен
87′
33
Люк Томас
23
Янник Вестергор
87′
20
Патсон Дака
24
Бубакари Сумаре
61′
8
Харри Уинкс
14
Бобби Рид
61′
10
Стефи Мавидиди
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
10
2
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
3
12
Фолы
6
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Вест Хэм
Лестер
Чемпионат Англии: таблица и календарь