«Гавр» обыграл «Ланс» в матче чемпионата Франции по футболу

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. «Гавр» на выезде обыграл «Ланс» в матче 24-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча, прошедшая в Лансе, завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе «Ланса» голы забили Нейл Эль-Айнауи (3-я минута, пенальти), Рубен Агилар (19) и Флориан Сотока (48). У гостей отличились Исса Сумаре (28), Андре Айю (33), Жозуэ Казимир (62) и Ахмед Хассан (90+1, пенальти).
Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев не выходит на поле с 5 января, когда получил повреждение в выездном матче с «Марселем» (1:5). Без российского игрока нормандская команда потерпела в Лиге 1 четыре поражения при двух ничьих и двух победах.
«Гавр» (20 очков) занимает 16-е место в таблице. «Ланс» (33) потерпел четвертое поражение кряду и располагается на восьмой строчке. В следующем матче «Гавр» 9 марта дома сыграет с «Сент-Этьеном», «Ланс» днем ранее в гостях встретится с «Марселем».
В другом матче чемпионата Франции «Ницца» на выезде обыграла «Сент-Этьен» со счетом 3:1.