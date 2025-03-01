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«Гавр» обыграл «Ланс» в матче чемпионата Франции по футболу

«Гавр» без Кузяева одержал волевую победу над «Лансом» на чемпионате Франции.

Источник: Xavier Laine/Getty Images

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. «Гавр» на выезде обыграл «Ланс» в матче 24-го тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча, прошедшая в Лансе, завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе «Ланса» голы забили Нейл Эль-Айнауи (3-я минута, пенальти), Рубен Агилар (19) и Флориан Сотока (48). У гостей отличились Исса Сумаре (28), Андре Айю (33), Жозуэ Казимир (62) и Ахмед Хассан (90+1, пенальти).

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев не выходит на поле с 5 января, когда получил повреждение в выездном матче с «Марселем» (1:5). Без российского игрока нормандская команда потерпела в Лиге 1 четыре поражения при двух ничьих и двух победах.

«Гавр» (20 очков) занимает 16-е место в таблице. «Ланс» (33) потерпел четвертое поражение кряду и располагается на восьмой строчке. В следующем матче «Гавр» 9 марта дома сыграет с «Сент-Этьеном», «Ланс» днем ранее в гостях встретится с «Марселем».

В другом матче чемпионата Франции «Ницца» на выезде обыграла «Сент-Этьен» со счетом 3:1.

Ланс
3:4
Первый тайм: 2:2
Гавр
Футбол, Франция, Тур 24
1.03.2025, 21:00 (МСК UTC+3)
Stade Bollaert-Delelis
Главные тренеры
Уилл Стилл
Дидье Дигар
Голы
Ланс
Нейл Эль-Айнауи
3′
Рубен Агилар
(Дейвер Мачадо)
19′
Флориан Сотока
(Дейвер Мачадо)
48′
Гавр
Исса Сумаре
(Андре Айю)
28′
Андре Айю
(Исса Сумаре)
33′
Жосуэ Казимир
62′
Ахмед Хассан
90+1′
Составы команд
Ланс
30
Мэтью Райан
3
Дейвер Мачадо
14
Факундо Медина
20
Маланг Сарр
24
Жонатан Гради
7
Флориан Сотока
2
Рубен Агилар
34′
79′
34
Том Пуйи
23
Нейл Эль-Айнауи
70′
18
Анди Диуф
28
Адриен Томассон
90′
38
Райан Фофана
21
Анасс Зарури
71′
11
Анжело Фюльжени
22
Весли Саид
65′
79′
19
Годюэн Койялипу
Гавр
1
Матье Горжелен
4
Готье Льорис
6
Этьен Юте Кинкуэ
7
Лоик Него
97
Фоде Балло-Туре
34
Мамаду Диавара
45
Исса Сумаре
99
Ахмед Хассан
65′
94
Абдулайе Туре
22′
74′
19
Рассул Ндиайе
23
Жосуэ Казимир
90′
32
Тимоте Пембеле
28
Андре Айю
74′
21
Антуан Жужу
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
8
6
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
2
12
Фолы
11
2
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Жереми Пиньяр
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Гавр
Ланс
Чемпионат Франции: таблица и календарь