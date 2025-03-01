«Гавр» обыграл «Ланс» в матче чемпионата Франции по футболу

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев не выходит на поле с 5 января, когда получил повреждение в выездном матче с «Марселем» (1:5). Без российского игрока нормандская команда потерпела в Лиге 1 четыре поражения при двух ничьих и двух победах.