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Анчелотти: «Бетис» был лучше «Реала» и заслужил победу

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от «Бетиса» (1:2) в матче 26-го тура ла лиги.

Источник: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

«Плохой матч. Мы хорошо его начали, но потом уже не было прежней самоотдачи. “Реал” утратил контроль над игрой против команды, выступившей лучше нас и заслужившей победу.

Это тяжелый удар, на который мы должны отреагировать. Проигрывать на этом этапе сезона тяжело, потому что все [находятся] на ходу. Мы плохо провели эту игру. Мы 27 раз потеряли мяч в первом тайме, и “Бетис” смог вернуться в игру», — сказал Анчелотти после игры.

«Реал» с 54 очками занимает второе место в таблице. Лидирует «Барселона» — 54 очка и один матч в запасе.

Бетис
2:1
Первый тайм: 1:1
Реал
Футбол, Испания, Тур 26
1.03.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Benito Villamarin
Главные тренеры
Мануэль Пеллегрини
Карло Анчелотти
Голы
Бетис
Джонни Кардозо
(Франсиско Роман Иско)
34′
Франсиско Роман Иско
54′
Реал
Браим Диас
(Ферлан Менди)
10′
Составы команд
Бетис
13
Сан Мигель дель Кастильо Адриан
3
Диего Льоренте
5
Марк Бартра
12
Рикардо Родригес
4
Джонни Кардозо
22
Франсиско Роман Иско
81′
7
Матеус дос Сантос Антони
23
Юссуф Сабали
81′
11
Седрик Бакамбю
16
Серхи Альтимира
90′
90′
6
Бернарду де Соуза Натан
19
Хуан Камило Эрнандес
81′
24
Айтор Руибаль
36
Хесус Родригес
71′
9
Чими Авила
82′
Реал
1
Тибо Куртуа
22
Антонио Рюдигер
53′
10
Лука Модрич
32′
7
Винисиус Жуниор
86′
11
Родригу
17
Лукас Васкес
14
Орельен Тшуамени
4
Давид Алаба
57′
59′
6
Эдуардо Камавинга
23
Ферлан Менди
85′
20
Франсиско Гарсия
21
Браим Диас
59′
15
Арда Гюлер
9
Килиан Мбаппе
75′
16
Эндрик
Статистика
3
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
9
3
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
2
17
Фолы
12
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал
Бетис
Чемпионат Испании: таблица и календарь