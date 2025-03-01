Анчелотти: «Бетис» был лучше «Реала» и заслужил победу

«Плохой матч. Мы хорошо его начали, но потом уже не было прежней самоотдачи. “Реал” утратил контроль над игрой против команды, выступившей лучше нас и заслужившей победу.



Это тяжелый удар, на который мы должны отреагировать. Проигрывать на этом этапе сезона тяжело, потому что все [находятся] на ходу. Мы плохо провели эту игру. Мы 27 раз потеряли мяч в первом тайме, и “Бетис” смог вернуться в игру», — сказал Анчелотти после игры.