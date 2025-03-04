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Гол Тюрама принес «Ювентусу» победу над «Вероной» в Серии А

«Ювентус» обыграл «Верону» в матче 27-го тура Серии А.

Источник: Reuters

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Туринский «Ювентус» обыграл «Верону» в матче 27-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счетом 2:0. Голами отметились Хефрен Тюрам (72-я минута) и Тён Копмейнерс (90).

«Ювентус» (52 очка) занимает четвертое место в турнирной таблице Серии A. Команда продлила победную серию до пяти матчей. «Верона» (26) располагается на 14-й строчке.

В следующем туре «Ювентус» 9 марта примет «Аталанту», а «Верона» в этот же день дома сыграет с «Болоньей».

Ювентус
2:0
Первый тайм: 0:0
Верона
Футбол, Италия, Тур 27
3.03.2025, 22:45 (МСК UTC+3)
Allianz Stadium
Главные тренеры
Тиагу Мотта
Паоло Дзанетти
Голы
Ювентус
Кефрен Тюрам
(Андреа Камбьясо)
73′
Тен Копмейнерс
(Кефрен Тюрам)
90′
Составы команд
Ювентус
29
Микеле Ди Грегорио
6
Ллойд Келли
63′
27
Андреа Камбьясо
5
Мануэль Локателли
19
Кефрен Тюрам
11
Николас Гонсалес
4
Федерико Гатти
70′
15
Пьер Калюлю
10
Кенан Йылдыз
82′
9
Душан Влахович
16
Уэстон Маккенни
60′
8
Тен Копмейнерс
20
Рандаль Коло Муани
82′
51
Самуэль Мбангула
22
Тимоти Веа
61′
2
Алберту Кошта
Верона
1
Лоренцо Монтипо
6
Николас Валентини
42
Диего Коппола
10
Шейх Ньясс
33
Ондрей Дуда
38
Джексон Чачуа
5
Давиде Фараони
46′
2
Дэниэл Ойегоке
27
Павел Давидович
46′
87
Даниэле Гиларди
31
Томаш Суслов
79′
20
Григорис Кастанос
9
Амин Сарр
86′
7
Матис Ламбурде
14
Дайлон Роша Ливраменто
56′
24
Антуан Бернед
Статистика
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
27
Удары (всего)
5
9
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
0
14
Фолы
8
0
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Маттео Маркетти
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ювентус
Верона
Чемпионат Италии: таблица и календарь