Гол Тюрама принес «Ювентусу» победу над «Вероной» в Серии А

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Туринский «Ювентус» обыграл «Верону» в матче 27-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счетом 2:0. Голами отметились Хефрен Тюрам (72-я минута) и Тён Копмейнерс (90).
«Ювентус» (52 очка) занимает четвертое место в турнирной таблице Серии A. Команда продлила победную серию до пяти матчей. «Верона» (26) располагается на 14-й строчке.
В следующем туре «Ювентус» 9 марта примет «Аталанту», а «Верона» в этот же день дома сыграет с «Болоньей».