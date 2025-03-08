«Торпедо-БелАЗ» и «МЛ Витебск» вышли в ½ финала футбольного Кубка Беларуси

Сегодня футболисты «Торпедо-БелАЗа» одолели в Жодино брестское «Динамо» с минимальным преимуществом — 1:0. Победный мяч на 70-й минуте игры забил Алексей Бутаревич. В Бресте соперники не выявили победителя, разойдясь миром — 0:0.
Дебютант элитного дивизиона «МЛ Витебск» в домашнем четвертьфинальном матче разгромил представителя первой лиги национального чемпионата бобруйскую «Белшину» — 6:0. В Бобруйске витебчане одержали волевую викторию со счетом 2:1.
Еще два поединка за выход в полуфинал состоятся завтра. На поле ФК «Минск» нынешний обладатель Кубка страны гродненский «Неман» сыграет с финалистами предыдущего турнира футболистами «Ислочи» из Минского района. В их встрече в Гродно была зафиксирована ничья — 0:0. Футболисты «Витебска» после домашней виктории над «Слуцком» (2:0) постараются удержать преимущество в выездной встрече.
Борисовский БАТЭ является пятикратным победителем кубковых турниров, по три трофея в активе минского «Динамо», солигорского «Шахтера», «Гомеля», бобруйской «Белшины» и брестского «Динамо», по два — у «Немана», «Торпедо-БелАЗа», мозырской «Славии», столичного МТЗ-РИПО и новополоцкого «Нафтана», по одному разу Кубок выигрывали «Витебск», столичное «Динамо-93» и ФК «Минск».