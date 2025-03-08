«Торпедо-БелАЗ» и «МЛ Витебск» вышли в ½ финала футбольного Кубка Беларуси

Еще два поединка за выход в полуфинал состоятся завтра. На поле ФК «Минск» нынешний обладатель Кубка страны гродненский «Неман» сыграет с финалистами предыдущего турнира футболистами «Ислочи» из Минского района. В их встрече в Гродно была зафиксирована ничья — 0:0. Футболисты «Витебска» после домашней виктории над «Слуцком» (2:0) постараются удержать преимущество в выездной встрече.