Сычев считает, что вратарь ПСЖ Сафонов в данный момент сильнее Доннаруммы

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Российский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов сильнее одноклубника итальянца Джанлуиджи Доннаруммы. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист французского «Марселя» Дмитрий Сычев.
Во вторник ПСЖ на выезде сыграет с английским «Ливерпулем» в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов, который начнется в 23:00 мск. Первая игра завершилась победой «Ливерпуля» со счетом 1:0. Сафонов провел матч в запасе.
«Я не думаю, что нужно говорить про оценки Доннаруммы, главный тренер выбирает вратаря на этот матч, наверняка будет ставить того, кто сильнее, — сказал Сычев. — Все основные матчи, все статистические показатели, по пропущенным мячам говорят о том, что Сафонов в данный момент на голову сильнее Доннаруммы и обязан выходить в основном составе. Дальше знает только один главный тренер ПСЖ Луис Энрике. Но хотелось бы, конечно, чтобы Матвей сыграл, чтобы посмотреть на него в таком серьезном матче. Это в любом случае большой плюс для России, вратарской школы, воспитанников академии “Краснодара”, чтобы они понимали, куда стремиться».
«Я думаю, что еще не все решено в этом противостоянии, мы помним предыдущий матч — у ПСЖ было большое преимущество, но футболисты не смогли реализовать моменты, а “Ливерпуль” в конце забил мяч, который не вытекал из логики игры. Но в этом и есть признак классной команды, когда игра складывается в гостях не лучшим образом, но удается достичь положительного результата. Конечно, возможны любые варианты, это футбол, но я все-таки думаю, что дальше пройдет “Ливерпуль”. Я думаю, что “Ливерпуль” не будет подстраиваться под ПСЖ, наверняка будут держать в уме результат первой игры и не побегут вперед сломя голову. Но в то же время при своей игре они могут создать хороший гандикап для прохода дальше, тем более все здоровы. ПСЖ нужно будет прыгнуть на две головы выше», — добавил Сычев.
Сафонов перешел в ПСЖ летом из «Краснодара». В текущем сезоне вратарь провел 12 матчей, в 6 встречах отыграв без пропущенных мячей.