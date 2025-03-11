Сычев считает, что вратарь ПСЖ Сафонов в данный момент сильнее Доннаруммы

«Я думаю, что еще не все решено в этом противостоянии, мы помним предыдущий матч — у ПСЖ было большое преимущество, но футболисты не смогли реализовать моменты, а “Ливерпуль” в конце забил мяч, который не вытекал из логики игры. Но в этом и есть признак классной команды, когда игра складывается в гостях не лучшим образом, но удается достичь положительного результата. Конечно, возможны любые варианты, это футбол, но я все-таки думаю, что дальше пройдет “Ливерпуль”. Я думаю, что “Ливерпуль” не будет подстраиваться под ПСЖ, наверняка будут держать в уме результат первой игры и не побегут вперед сломя голову. Но в то же время при своей игре они могут создать хороший гандикап для прохода дальше, тем более все здоровы. ПСЖ нужно будет прыгнуть на две головы выше», — добавил Сычев.