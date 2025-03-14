В честь легенды СССР Лобановского назвали футбольный клуб в Европе. Игроков обвиняли в коммунизме и репрессировали

Сегодня турецкая Бурса — четвертый город страны по населению, пусть в футбольном разрезе — совсем неприметный. Местный «Бурсаспор» в погоне за золотом в… пятом по силе чемпионате Турции. Это, на секундочку, город с населением больше 3 млн человек. Впрочем, были в их истории и подъемы — чемпионство в 2009/10.
Однако для истории Турции Бурса — важная локация. В шестидесятых город стал эпицентром регионального левого движения. Особенно коммунистам симпатизировал район Мескен (держите в голове название) — он был населен государственными служащими, что и стало мощным драйвером крамольных настроений города. А большую любовь к футболу сюда привез Лобановский с киевским «Динамо».
«К нам приехали братья по революции»
Символично, что в сезон, когда «Динамо» Лобановского впервые в истории стало Кубка обладателей кубков, перешагнули они в той подступи именно «Бурсу». Четвертьфинал сезона-1974/75 можно даже глянуть:
На стадион, по словам очевидцев, стянулись местные студенты. И поддерживали — кого бы вы думали? — киевлян.
«Братья по революции, как мы их называли, приехали к нам. На матч пошли в основном студенты местного педагогического факультета. Вообще они были фанатами “Бурсаспора”, но во время матча аплодировали и поддерживали “Динамо Киев”, — потом вспоминали пробравшиеся на игру фанаты.
Местная молодежь так вдохновилась игрой «Динамо» — в особенности, конечно, ребята из Мескена — что решили соорудить свою собственную команду. Деньги на регистрацию «Динамо» Мескен — клуб назвали именно так и именно из любви к киевским «братьям по революции» — собирали с местных жителей. Стартовал клуб с любительских лиг, а максимальная высота — пятая по силе лига Турции (та самая, где сейчас бродит «Бурсаспор»). Впрочем, лига профессиональная, а значит стартап местных студентов — в какой-то мере, но все же успешный.
Конечно, государство не могло долго закрывать глаза на студентов, которые открыто и настойчиво симпатизировали СССР. На команду давили судьи, фанаты соперников (особенно — правые), и, в конце концов, власти.
Футболисты вспоминают, как правоохранители их избивали и незаконно удерживали в заключении после госпереворота 1980-го. Вскоре закрыли базу, стали заводить уголовные дела на футболистов, а некоторых выселяли из домов.
На фоне такого давления клуб, очевидно, не мог продолжать собирать деньги на существования — это было опасно и для тех, кто деньги жертвует. и для тех, кто их принимает.
На том история мескенского «Динамо» и кончается: продержались всего-то около пяти лет.
Владимир Менес