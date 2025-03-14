В честь легенды СССР Лобановского назвали футбольный клуб в Европе. Игроков обвиняли в коммунизме и репрессировали

Местная молодежь так вдохновилась игрой «Динамо» — в особенности, конечно, ребята из Мескена — что решили соорудить свою собственную команду. Деньги на регистрацию «Динамо» Мескен — клуб назвали именно так и именно из любви к киевским «братьям по революции» — собирали с местных жителей. Стартовал клуб с любительских лиг, а максимальная высота — пятая по силе лига Турции (та самая, где сейчас бродит «Бурсаспор»). Впрочем, лига профессиональная, а значит стартап местных студентов — в какой-то мере, но все же успешный.