«Неман» разгромил футболистов «Молодечно» на старте чемпионата Беларуси

Серебряный призер прошлого первенства гродненский «Неман» уверенно переиграл на своем поле футболистов «Молодечно», которые вернулись в элитный дивизион после долгого перерыва — 3:0. На 7-й минуте счет открыл один из лидеров хозяев Павел Савицкий, реализовавший пенальти, а после перерыва Юрий Клочков (также с пенальти) и Антон Сучков довели дело до разгрома.