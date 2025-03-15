«Неман» разгромил футболистов «Молодечно» на старте чемпионата Беларуси

Серебряный призер прошлого первенства гродненский «Неман» уверенно переиграл на своем поле футболистов «Молодечно», которые вернулись в элитный дивизион после долгого перерыва — 3:0. На 7-й минуте счет открыл один из лидеров хозяев Павел Савицкий, реализовавший пенальти, а после перерыва Юрий Клочков (также с пенальти) и Антон Сучков довели дело до разгрома.
Обладатели бронзы футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» на выезде сыграли вничью с «Гомелем» — 1:1. Оба мяча были забиты во второй половине встречи — на исходе часа игрового времени Даниил Гечаев вывел гостей вперед, а незадолго до финального свистка Евгений Барсуков сравнял результат.
Футболисты «Витебска» уступили у себя дома борисовскому БАТЭ — 0:1. Единственный мяч забил Данила Жульпа, отличившийся на 81-й минуте игры.
Ранее новополоцкий «Нафтан» одержал волевую викторию в гостях у «Минска» — 2:1, а «Ислочь» из Минского района сыграла вничью с мозырской «Славией» — 2:2.
Действующий чемпион страны минское «Динамо» начнет защиту титула 16 марта домашней встречей с футболистами «Сморгони». Также в воскресенье дзержинский «Арсенал» сыграет с брестским «Динамо», а футболисты «Слуцка» у себя дома примут дебютанта высшей лиги «МЛ Витебск».