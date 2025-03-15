У Холанда ещё один рекорд АПЛ, но «Сити» провалился. Крайне обидный автогол Хусанова

После этого «Сити» прижал соперника. Несколько раз просто не выпускал его из штрафной. При счёте 2:2 команда Гвардиолы владела мячом в два раза больше «Брайтона». У хозяев было несколько опасных моментов, а на 79-й минуте Нико Гонсалес с нескольких метров пробил в штангу — чуть-чуть не хватило. Вообще, в этот вечер у «Сити» многое шло не так. Вышедший во втором тайме Бернарду Силва получил повреждение, и пришлось делать обратную замену.