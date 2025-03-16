«Рома» одолела «Кальяри» в 29-м туре Серии А, победный гол забил Довбик

«Рома» довела количество набранных в сезоне очков до 49. После 29 матчей команда занимает в турнирной таблице Серии А седьмое место. «Кальяри», в свою очередь, опустился на 15-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. У команды осталось 26 очков.