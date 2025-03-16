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«Рома» одолела «Кальяри» в 29-м туре Серии А, победный гол забил Довбик

Завершился матч 29-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Рома» и «Кальяри».

Источник: Getty Images

Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра встречи выступил Марко Пиччинини. «Рома» одержала победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 62-й минуте. Победу римской команде принёс украинский нападающий Артём Довбик.

«Рома» довела количество набранных в сезоне очков до 49. После 29 матчей команда занимает в турнирной таблице Серии А седьмое место. «Кальяри», в свою очередь, опустился на 15-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. У команды осталось 26 очков.

Рома
1:0
Первый тайм: 0:0
Кальяри
Футбол, Италия, Тур 29
16.03.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Olimpico
Главные тренеры
Клаудио Раньери
Давиде Никола
Голы
Рома
Артем Довбик
62′
Составы команд
Рома
99
Миле Свилар
2
Девайн Ренч
5
Эван Н`Дика
23
Джанлука Манчини
69
Анхелиньо
16
Леандро Паредес
56
Алексис Салемакерс
17
Куадио Коне
64′
4
Брайан Кристанте
35
Томмазо Бальданци
64′
21
Пауло Дибала
76′
61
Никколо Пизилли
11
Артем Довбик
72′
14
Элдор Шомуродов
18
Матиас Соуле
64′
92
Стефан Эль-Шаарави
Кальяри
25
Элиа Каприле
6
Себастьяно Луперто
24
Хосе Луис Паломино
26
Йерри Мина
19
Надир Зортеа
91
Роберто Пикколи
33
Адам Оберт
40′
65′
3
Томмазо Ауджелло
8
Мишель Ндари Адопо
75′
18
Рэзван Марин
10
Николас Виола
26′
65′
29
Антуан Макумбу
14
Алессандро Дейола
81′
30
Леонардо Паволетти
16
Маттео Прати
65′
80
Кингстон Мутандва
Статистика
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
11
1
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
3
4
Фолы
12
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Марко Пиччинини
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти