Футболисты «Славии» добыли первую победу в чемпионате Беларуси

В стартовом матче второго тура мозыряне разгромили на своем поле вернувшихся в элитный дивизион футболистов «Молодечно» — 4:1. Голевой дубль оформил Андрей Соловей. В первый игровой день мозыряне в гостях сыграли вничью с «Ислочью» (2:2), а молодечненская команда проиграла в Гродно серебряному призеру прошлого первенства «Неману» (0:3).