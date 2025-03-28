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Футболисты «Славии» добыли первую победу в чемпионате Беларуси

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты мозырской «Славии» одержали первую победу в чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В стартовом матче второго тура мозыряне разгромили на своем поле вернувшихся в элитный дивизион футболистов «Молодечно» — 4:1. Голевой дубль оформил Андрей Соловей. В первый игровой день мозыряне в гостях сыграли вничью с «Ислочью» (2:2), а молодечненская команда проиграла в Гродно серебряному призеру прошлого первенства «Неману» (0:3).

Во втором сегодняшнем матче борисовский БАТЭ уступил у себя дома «Ислочи» из Минского района — 0:1. На старте борисовчане оказались сильнее футболистов «Витебска» (1:0).

Завтра состоятся еще три встречи: «МЛ Витебск» — «Арсенал» (Дзержинск), «Слуцк» — «Сморгонь», «Минск» — «Витебск».

Заключительные игры второго тура пройдут 30 марта. Чемпионы страны футболисты минского «Динамо» встретятся в Жодино с обладателем бронзы «Торпедо-БелАЗом», «Неман» примет на своей арене футболистов «Гомеля», а в Новополоцке местный «Нафтан» будет соперничать с брестским «Динамо».

Славия М
4:1
Первый тайм: 0:0
Молодечно
Футбол, Беларусь, 2-й тур
28.03.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
Юность
Главные тренеры
Михаил Мартинович
Статистика
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Желтые карточки
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