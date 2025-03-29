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«Атлетико» упустил победу над «Эспаньолом» в 29-м туре Ла Лиги

Завершился матч 29-го тура чемпионата Испании, в котором встречались каталонский «Эспаньол» и мадридский «Атлетико».

Источник: Чемпионат.com

Игра проходила на стадионе «Стейдж Фронт» в Барселоне (Испания). Главным арбитром встречи был Хавьер Альберола Рохас. Игра закончилась вничью — 1:1.

Счёт в матче на 38-й минуте открыл защитник «матрасников» Сесар Аспиликуэта. На 71-й минуте «Эспаньол» восстановил равенство в счёте благодаря точному удару полузащитника Хавьера Пуадо с пенальти.

«Атлетико» с 57 очками занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. Отставание от «Реала» составляет три очка, от «Барселоны» — шесть. «Эспаньол», в свою очередь, заработал 29-е очко и располагается на 15-й строчке.

Эспаньол
1:1
Первый тайм: 0:1
Атлетико
Футбол, Испания, Тур 29
29.03.2025, 18:15 (МСК UTC+3)
Stage Front Stadium, 30559 зрителей
Главные тренеры
Маноло Гонсалес
Диего Симеоне
Голы
Эспаньол
Хави Пуадо
71′
Атлетико
Сесар Аспиликуэта
38′
Составы команд
Эспаньол
1
Хоан Гарсия
4
Мараш Кумбулла
21′
6
Леандро Кабрера
22
Карлос Ромеро
23
Омар Эль Хилали
10
Поль Лосано
46′
9
Алехо Велис
73′
17
Жофре Каррерас
62′
8
Эдуардо Экспосито
19
Урко Гонсалес де Сарате
84′
5
Фернандо Калеро
20
Алекс Крал
62′
31
Антониу Рока
2
Роберто Фернандес
78′
11
Пере Милья
7
Хави Пуадо
90′
18
Альваро Агуадо
Атлетико
13
Ян Облак
15
Клеман Лангле
8
Пабло Барриос
14
Маркос Льоренте
7
Антуан Гризманн
3
Сесар Аспиликуэта
81′
23
Рейнилдо Мандава
24
Робен Ле Норман
28′
2
Хосе Хименес
90+1′
4
Конор Галлахер
81′
17
Родриго Рикельме
9
Александр Серлот
64′
16
Науэль Молина
12
Самуэл Лино
46′
5
Родриго де Пауль
22
Джулиано Симеоне
64′
19
Хулиан Альварес
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
13
1
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
3
12
Фолы
14
0
Офсайды
5
Судейская бригада
Главный судья
Хавьер Альберола Рохас
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти