«Атлетико» упустил победу над «Эспаньолом» в 29-м туре Ла Лиги

«Атлетико» с 57 очками занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. Отставание от «Реала» составляет три очка, от «Барселоны» — шесть. «Эспаньол», в свою очередь, заработал 29-е очко и располагается на 15-й строчке.