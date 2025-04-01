Прошлогодний обладатель Кубка Германии «Байер» проиграл клубу третьего дивизиона

«Байер» сложил полномочия обладателя Кубка Германии, в прошлом сезоне команда в финале со счетом 1:0 обыграла «Кайзерслаутерн» и выиграла трофей во второй раз в истории. Также в минувшем сезоне «Байер» стал чемпионом Германии, не проиграв ни в одном из 34 матчей турнира.