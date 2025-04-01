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Прошлогодний обладатель Кубка Германии «Байер» проиграл клубу третьего дивизиона

Команда из Леверкузена в полуфинале уступила Арминии из Билефельда.

Источник: Reuters

БЕРЛИН, 1 апреля. /ТАСС/. Футболисты «Арминии» дома со счетом 2:1 обыграли «Байер» в матче ½ финала Кубка Германии. Встреча прошла в Билефельде.

В составе победителей голы забили Мариус Вёрль (20-я минута), Максимилиан Гроссер (45+3). У «Байера» отличился Джонатан Та (17). Соперник «Арминии» по финалу определится 2 апреля, когда в другом полуфинальном матче встретятся «Штутгарт» и «Лейпциг».

«Байер» сложил полномочия обладателя Кубка Германии, в прошлом сезоне команда в финале со счетом 1:0 обыграла «Кайзерслаутерн» и выиграла трофей во второй раз в истории. Также в минувшем сезоне «Байер» стал чемпионом Германии, не проиграв ни в одном из 34 матчей турнира.

«Арминия» выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата Германии и после 30 туров занимает четвертое место с 50 очками. Клуб из Билефельда в четвертый раз в истории играл в полуфинале Кубка Германии и впервые сыграет в финале соревнований.

Рекордсменом по числу побед в Кубке Германии является «Бавария», становившаяся обладателем трофея 20 раз.