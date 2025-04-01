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«Болонья» разгромила «Эмполи» в полуфинале Кубка Италии

Завершился первый матч ½ финала Кубка Италии между «Эмполи» и «Болоньей».

Источник: Getty Images

Победу с крупным счётом праздновали подопечные Винченцо Итальяно. «Болонья» отправила в ворота соперников три безответных гола — 3:0.

Счёт в матче на 23-й минуте открыл вингер «Болоньи» Риккардо Орсолини. На 29-й минуте нидерландский нападающий Тейс Даллинга удвоил преимущество своей команды. На 51-й минуте Даллинга оформил дубль и довёл счёт до крупного.

Ответный матч состоится в четверг, 24 апреля. Победитель двухматчевого противостояния сыграет в финале Кубка Италии с победителем второго полуфинала, где встретятся «Милан» и «Интер».