«Болонья» разгромила «Эмполи» в полуфинале Кубка Италии

Счёт в матче на 23-й минуте открыл вингер «Болоньи» Риккардо Орсолини. На 29-й минуте нидерландский нападающий Тейс Даллинга удвоил преимущество своей команды. На 51-й минуте Даллинга оформил дубль и довёл счёт до крупного.