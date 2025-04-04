Футболисты «Торпедо-БелАЗа» снова сыграли вничью в чемпионате Беларуси

Встреча в Слуцке прошла в равной борьбе, у обеих команд были шансы выйти вперед, но зрители так и не увидели забитых мячей — 0:0. Торпедовцы в третий раз сыграли вничью на старте нового чемпионата страны.
Также сегодня брестское «Динамо» сыграет на своей арене с «МЛ Витебск» (начало в 20.30). На прошлой неделе обе команды завершили свои встречи с одинаковым результатом 2:2 — брестчане сыграли вничью в гостях у новополоцкого «Нафтана», а дебютанты высшей лиги — у себя дома с дзержинским «Арсеналом».
Завтра в центральном поединке этого уик-энда минское «Динамо» примет на своем поле вице-чемпиона страны гродненский «Неман». Лучшие команды прошлого сезона уже дважды встречались в нынешнем сезоне. В поединке за Суперкубок минчане выиграли со счетом 2:0, а в ⅛ финала розыгрыша Кубка Беларуси с таким же результатом победил «Неман». Также завтра футболисты «Молодечно» сыграют у себя дома с борисовским БАТЭ, а «Витебск» будет соперничать с «Нафтаном».
Заключительные встречи 3-го тура пройдут в воскресенье, 6 апреля: «Ислочь» (Минский район) — «Минск», «Арсенал» — «Сморгонь», «Гомель» — «Славия» (Мозырь).