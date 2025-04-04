Футболисты «Торпедо-БелАЗа» снова сыграли вничью в чемпионате Беларуси

Завтра в центральном поединке этого уик-энда минское «Динамо» примет на своем поле вице-чемпиона страны гродненский «Неман». Лучшие команды прошлого сезона уже дважды встречались в нынешнем сезоне. В поединке за Суперкубок минчане выиграли со счетом 2:0, а в ⅛ финала розыгрыша Кубка Беларуси с таким же результатом победил «Неман». Также завтра футболисты «Молодечно» сыграют у себя дома с борисовским БАТЭ, а «Витебск» будет соперничать с «Нафтаном».