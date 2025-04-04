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Футболисты «Торпедо-БелАЗа» снова сыграли вничью в чемпионате Беларуси

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Слуцка» сыграли вничью с бронзовым призером чемпионата Беларуси жодинским «Торпедо-БелАЗом», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Встреча в Слуцке прошла в равной борьбе, у обеих команд были шансы выйти вперед, но зрители так и не увидели забитых мячей — 0:0. Торпедовцы в третий раз сыграли вничью на старте нового чемпионата страны.

Также сегодня брестское «Динамо» сыграет на своей арене с «МЛ Витебск» (начало в 20.30). На прошлой неделе обе команды завершили свои встречи с одинаковым результатом 2:2 — брестчане сыграли вничью в гостях у новополоцкого «Нафтана», а дебютанты высшей лиги — у себя дома с дзержинским «Арсеналом».

Завтра в центральном поединке этого уик-энда минское «Динамо» примет на своем поле вице-чемпиона страны гродненский «Неман». Лучшие команды прошлого сезона уже дважды встречались в нынешнем сезоне. В поединке за Суперкубок минчане выиграли со счетом 2:0, а в ⅛ финала розыгрыша Кубка Беларуси с таким же результатом победил «Неман». Также завтра футболисты «Молодечно» сыграют у себя дома с борисовским БАТЭ, а «Витебск» будет соперничать с «Нафтаном».

Заключительные встречи 3-го тура пройдут в воскресенье, 6 апреля: «Ислочь» (Минский район) — «Минск», «Арсенал» — «Сморгонь», «Гомель» — «Славия» (Мозырь).

Слуцк
0:0
Первый тайм: 0:0
Торпедо-БелАЗ
Футбол, Беларусь, 3-й тур
4.04.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
Городской
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