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Дортмундская «Боруссия» разгромила «Фрайбург» в 28-м туре Бундеслиги

Завершился матч 28-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Фрайбург» и дортмундская «Боруссия».

Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Европа-Парк» в Фрайбург-им-Брайсгау (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером. «Боруссия» одержала победу со счётом 4:1.

Счёт в матче был открыт на 34-й минуте, отличился нападающий «Боруссии» Карим Адейеми. На 51-й минуте Карни Чуквуэмека удвоил преимущество гостей. На 68-й минуте Серу Гирасси довёл счёт до разгромного. На 78-й минуте Джейми Байно-Гиттенс забил четвёртый мяч в ворота хозяев. На 88-й минуте Максимилиан Эггештайн отыграл один мяч.

После 28 матчей «Фрайбург» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 42 очка. «Боруссия» после аналогичного количества игр занимает восьмое место, заработав 41 очко.

Фрайбург
1:4
Первый тайм: 0:1
Боруссия Д
Футбол, Германия, Тур 28
5.04.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
Europa-Park Stadion
Главные тренеры
Юлиан Шустер
Нико Ковач
Голы
Фрайбург
Максимилиан Эггештайн
(Рицу Доан)
88′
Боруссия Д
Карим Адейеми
(Максимилиан Байер)
34′
Карни Чуквуэмека
(Максимилиан Байер)
51′
Серу Гирасси
(Юлиан Брандт)
68′
Джейми Гиттенс
(Юлиан Рюэрсон)
78′
Составы команд
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
17
Лукас Кюблер
28
Маттиас Гинтер
65′
33
Жорди Макенго
8
Максимилиан Эггештайн
42
Рицу Доан
3
Филипп Линхарт
70′
37
Макс Розенфельдер
6
Патрик Остераге
79′
27
Николас Хефлер
9
Лукас Хелер
70′
18
Эрен Динкчи
20
Чуквубуике Адаму
79′
19
Никлас Бесте
32
Винченцо Грифо
79′
38
Михаэль Грегорич
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
3
Вальдемар Антон
26
Юлиан Рюэрсон
10
Юлиан Брандт
13
Паскаль Грос
23
Эмре Джан
5
Рами Бенсебаини
61′
6
Салих Озджан
24
Даниэль Свенссон
79′
42
Альмугера Кабар
17
Карни Чуквуэмека
70′
8
Феликс Нмеча
14
Максимилиан Байер
61′
9
Серу Гирасси
27
Карим Адейеми
70′
43
Джейми Гиттенс
Статистика
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
18
3
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
4
8
Фолы
6
3
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Феликс Цвайер
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти