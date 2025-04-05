Дортмундская «Боруссия» разгромила «Фрайбург» в 28-м туре Бундеслиги

Счёт в матче был открыт на 34-й минуте, отличился нападающий «Боруссии» Карим Адейеми. На 51-й минуте Карни Чуквуэмека удвоил преимущество гостей. На 68-й минуте Серу Гирасси довёл счёт до разгромного. На 78-й минуте Джейми Байно-Гиттенс забил четвёртый мяч в ворота хозяев. На 88-й минуте Максимилиан Эггештайн отыграл один мяч.