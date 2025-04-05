Матч чемпионата Белоруссии по футболу в Минске отменили из-за снегопада

МИНСК, 5 апреля. /ТАСС/. Матч третьего тура чемпионата Белоруссии по футболу между минским «Динамо» и «Неманом» отменили из-за снегопада. Об этом сообщила пресс-служба минского «Динамо».
Встреча в Минске была приостановлена при счете 0:0 в первом тайме. Судейская бригада приняла решение об отмене игры спустя 20 минут после ее остановки. Новая дата встречи будет объявлена позднее.
В первых двух турах «Динамо» набрало 4 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Белоруссии. «Неман» с 3 очками располагается на 10-й позиции.