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Матч чемпионата Белоруссии по футболу в Минске отменили из-за снегопада

Встреча между минским «Динамо» и «Неманом» была приостановлена при счете 0:0 в первом тайме.

Источник: Агентство «Москва»

МИНСК, 5 апреля. /ТАСС/. Матч третьего тура чемпионата Белоруссии по футболу между минским «Динамо» и «Неманом» отменили из-за снегопада. Об этом сообщила пресс-служба минского «Динамо».

Встреча в Минске была приостановлена при счете 0:0 в первом тайме. Судейская бригада приняла решение об отмене игры спустя 20 минут после ее остановки. Новая дата встречи будет объявлена позднее.

В первых двух турах «Динамо» набрало 4 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Белоруссии. «Неман» с 3 очками располагается на 10-й позиции.