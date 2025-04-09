Шомуродов согласился на снижение зарплаты ради продления контракта с «Ромой»

По информации СМИ, клуб и игрок договорились продлить действующее соглашение ещё на один гол — до 2027. При этом сумма заработной платы нападающего будет меньше. Конкретная сумма на данный момент не известна.
В нынешнем сезоне Шомуродов принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и тремя голевыми передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с римским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.