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Шомуродов согласился на снижение зарплаты ради продления контракта с «Ромой»

Узбекский нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов согласился понизить свою зарплату для того, чтобы продлить контракт с итальянским клубом. Об этом сообщили Calciomercato.com.

Источник: Reuters

По информации СМИ, клуб и игрок договорились продлить действующее соглашение ещё на один гол — до 2027. При этом сумма заработной платы нападающего будет меньше. Конкретная сумма на данный момент не известна.

В нынешнем сезоне Шомуродов принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и тремя голевыми передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с римским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.