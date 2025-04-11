«Неман» добыл вторую победу на старте чемпионата Беларуси по футболу

Сейчас турнирную таблицу возглавляют «Славия» и дебютант элитного дивизиона «МЛ Витебск», набравшие по 7 очков, на один балл меньше в активе БАТЭ, «Ислочи» и «Немана». Футболисты «Молодечно» потерпели три поражения в трех встречах, всего один зачетный балл у «Сморгони». Лидером бомбардирской гонки является форвард «Славии» Андрей Соловей, забивший три мяча.