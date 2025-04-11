«Неман» добыл вторую победу на старте чемпионата Беларуси по футболу

Сегодня в Гродно серебряные призеры прошлого первенства обыграли футболистов «Слуцка» со счетом 2:1. Оба мяча хозяева забили в первой половине встречи — сначала отличился капитан хозяев поля Иван Садовничий, а потом его успех повторил Антон Сучков. В компенсированное время второго тайма Илья Грищенко отыграл один мяч.
Футболисты «Витебска» по ходу сегодняшнего домашнего поединка с «Ислочью» дважды вели в счете — 1:0 и 3:2, но не смогли удержать победу, завершив встречу вничью — 3:3.
Еще три игры состоятся завтра: БАТЭ (Борисов) — «Гомель», «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Арсенал» (Дзержинск), «Нафтан» (Новополоцк) — «МЛ Витебск».
В воскресенье, 13 апреля, пройдут заключительные поединки четвертого тура: «Славия» (Мозырь) — «Динамо» (Минск), «Динамо» (Брест) — «Сморгонь», «Минск» — «Молодечно».
Сейчас турнирную таблицу возглавляют «Славия» и дебютант элитного дивизиона «МЛ Витебск», набравшие по 7 очков, на один балл меньше в активе БАТЭ, «Ислочи» и «Немана». Футболисты «Молодечно» потерпели три поражения в трех встречах, всего один зачетный балл у «Сморгони». Лидером бомбардирской гонки является форвард «Славии» Андрей Соловей, забивший три мяча.