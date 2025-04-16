Ана Иванович и Бастиан Швайнштайгер расстались, пишут СМИ

Иванович 37 лет. Она завершила карьеру в 2016 году. Сербка выиграла 15 турниров в одиночном разряде, включая Открытый чемпионат Франции 2008 года. Швайнштайгеру 40 лет. В составе «Баварии» он стал восьмикратным чемпионом Германии, выиграл семь Кубков и два Суперкубка страны и Лигу чемпионов. Вместе со сборной Германии Швайнштайгер стал чемпионом мира и двукратным бронзовым призером мировых первенств.