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Ана Иванович и Бастиан Швайнштайгер расстались, пишут СМИ

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Экс-первая ракетка мира сербка Ана Иванович и чемпион мира по футболу 2014 года в составе сборной Германии Бастиан Швайнштайгер расстались после девяти лет брака, сообщает издание Bunte.

Источник: AP 2024

По информации источника, разрыв произошел около двух месяцев назад. У пары, которая сыграла свадьбу в июле 2016 года, осталось трое сыновей — Лука (7 лет), Леон (4) и Тео (1).

Как отмечается, Иванович в настоящий момент живет со своими детьми в Белграде, в то время как Швайнштайгер, который после завершения карьеры работает экспертом на немецком ТВ, много путешествует по работе, а в свободное время остается в Мюнхене.

Иванович 37 лет. Она завершила карьеру в 2016 году. Сербка выиграла 15 турниров в одиночном разряде, включая Открытый чемпионат Франции 2008 года. Швайнштайгеру 40 лет. В составе «Баварии» он стал восьмикратным чемпионом Германии, выиграл семь Кубков и два Суперкубка страны и Лигу чемпионов. Вместе со сборной Германии Швайнштайгер стал чемпионом мира и двукратным бронзовым призером мировых первенств.