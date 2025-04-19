«Манчестер Сити» обыграл «Эвертон», дважды забив в концовке матча 33-го тура АПЛ

Гости одержали победу со счётом 2:0.
Первый гол в матче бы забит на 84-й минуте. Его автором стал полузащитник Нико О’Райли. На 90+2-й минуте хорват Матео Ковачич забил второй мяч в ворота «Эвертона».
После этой игры в активе «Манчестер Сити» стало 58 очков. Подопечные Хосепа Гвардиолы располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Эвертон» набрал 38 очков. «Ириски» находятся на 13-й строчке. Возглавляет таблицу «Ливерпуль» с 76 очками.
Футбол, Англия, Тур 33
19.04.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Goodison Park
Главные тренеры
Дэвид Мойес
Хосеп Гвардиола
Голы
Манчестер Сити
Нико О`Райли
(Матеус Нунес)
84′
Матео Ковачич
(Илкай Гюндоган)
90+2′
Составы команд
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
90+1′
15
Джейк О`Брайен
19
Виталий Миколенко
32
Джарред Брантуэйт
16
Абдулай Дукуре
37
Джеймс Гарнер
6
Джеймс Тарковски
52′
5
Майкл Кин
55′
27
Идрисса Гей
62′
79′
42
Тим Ироэгбунам
86′
10
Илиман Ндиай
80′
24
Карлос Алькарас
11
Джек Харрисон
79′
7
Дуайт Макнейл
22
Армандо Бройя
64′
14
Бету
Манчестер Сити
18
Штефан Ортега
3
Рубен Диаш
24
Йошко Гвардиол
19
Илкай Гюндоган
20
Бернарду Силва
27
Матеус Нунес
75
Нико О`Райли
7
Омар Мармуш
14
Нико Гонсалес
78′
8
Матео Ковачич
17
Кевин Де Брейне
88′
25
Мануэль Аканджи
26
Савио
78′
11
Жереми Доку
Статистика
4
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
12
2
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
5
7
Фолы
6
5
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Саймон Хупер
(Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти