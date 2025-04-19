Куда пропал герой России на ЧМ-2018: печально видеть, как завершает карьеру Денис Черышев

Несмотря на очевидные трудности в карьере сына, Дмитрий Черышев не унывает — уверен, что Денис еще покажет себя на высоком уровне. «2024 год был тяжелым для всех. Такая сейчас ситуация в мире, она касается абсолютно всех, хотелось бы, чтобы было больше спокойствия, больше уверенности в завтрашнем дне. Но Денис сейчас играет в греческом чемпионате, забивает голы, у него есть еще огромный потенциал. Плюс он очень серьезно относится к своей профессии, любит ее и уделяет много внимания здоровью, чтобы продолжать карьеру как можно дольше. Год был тяжелым, но когда Денис играет и забивает голы, это всегда приятно», — заявил Черышев-старший в недавнем интервью.