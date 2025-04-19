Куда пропал герой России на ЧМ-2018: печально видеть, как завершает карьеру Денис Черышев

На чемпионате мира 2018 года, который проходил в России, полузащитник Денис Черышев вошел в число главных героев турнира. Приняв участие в пяти матчах, Денис стал автором четырех забитых мячей. Особенно красивыми получились его голы в ворота Саудовской Аравии и Египта — примеры настоящего футбольного искусства.
Отец игрока, Дмитрий Черышев, тоже был профессиональным футболистом. Начав карьеру в позднем СССР, Черышев-старший вскоре после распада страны заключил контракт с хихонским «Спортингом» и переехал в Испанию. В итоге именно на Пиренеях первые шаги в футболе сделал его сын — Денис.
В 2002 году подающего надежды Черышева-младшего взяли на карандаш скауты мадридского «Реала». Так он попал в знаменитую школу сливочных, где прошел все ступени юношеских команд клуба: от «Alevín A» до «Реал Мадрид C». В ноябре 2012-го, когда «Мадрид» тренировал Жозе Моуринью, Денис официально дебютировал за главную команду. Это позволило ему стать первым россиянином, официально сыгравшим за «Реал».
По понятным причинам закрепиться на «Сантьяго Бернабеу» у нашего полузащитника не получилось: конкуренция на флангах атаки в извечно перенасыщенном звездами «Реале» оказалась слишком высока. Но от мечты заиграть в Испании Черышев не отказался и ушел в скитания по арендам: сначала в «Севилью», а затем в «Вильярреал» и «Валенсию». Наиболее удачно россиянин выступил в сезоне-2014/15 за «Вильярреал»: 40 матчей и семь голов во всех турнирах (четыре гола — в чемпионате Испании).
В 2016 году именно «Желтая подводная лодка» окончательно выкупила Черышева у «Реала», стоимость перехода составила семь миллионов евро. После знакового ЧМ в России Денис снова был арендован «Валенсией», а через сезон перебрался на «Месталью» на постоянной основе.
К сожалению, именно с этой точки можно отсчитывать постепенный закат карьеры Черышева. На протяжении всей жизни в футболе его мучали травмы: от постоянных мышечных проблем до повреждений подколенного сухожилия. Когда Денис был здоров, он регулярно появлялся на поле, но постепенно проигрывал конкуренцию более крепким партнерам по команде. Характерная статистика: за три сезона после полноценного трансфера в «Валенсию» россиянин забил лишь один гол в Примере.
В 2022 году «летучие мыши» без лишних сожалений не стали продлевать его контракт. В итоге под конец трансферного окна Дениса приютила «Венеция» — команда, сезоном ранее хайпанувшая на фотокарточках Теописти Пурлиотополу, но вылетевшая при этом в Серию B. На второй год пребывания в «Венеции» Черышев осел в глухом запасе. 4 июня 2024-го — через два дня после того, как «оранчонероверди» (оранжево-черно-зеленые. — прим.) вернулись в Серию A, — Денис официально расстался с клубом. О том, что он уйдет по окончании сезона, было известно заранее. «Мы точно не будем предлагать новый контракт. Он покинет команду», — заявил спортдир «Венеции» еще в мае.
Следующим шагом для Черышева стал «Паниониос» из второй лиги Греции — именно за эту команду он выступает сейчас. Большую часть матчей регулярного чемпионата россиянин провел в основе и набрал пять очков (1+4) по системе «гол+пас». Лучшее выступление Черышева в Греции — ответный матч ⅛ финала национального Кубка против «Пансерраикоса» из Суперлиги. В первой игре «Паниониос» уступил со счетом 0:2, но в ответке Денис оформил хет-трик и протащил команду в четвертьфинал.
По итогам регулярки «Паниониос» попал в группу из пяти южных клубов, оспоривших одну путевку в элиту. В плей-офф осталось сыграть еще два тура, но команда Черышева уже потеряла шансы на повышение в классе — отставание от лидеров, «Кифисии» и «Каламаты», слишком велико. Отметим, что в последних двух матчах «Паниониоса» Денис по неизвестным причинам не прошел в заявку, а его контракт с клубом истекает 30 июня. Возможно, в Афинах уже решили, что с россиянином стоит попрощаться.
Несмотря на очевидные трудности в карьере сына, Дмитрий Черышев не унывает — уверен, что Денис еще покажет себя на высоком уровне. «2024 год был тяжелым для всех. Такая сейчас ситуация в мире, она касается абсолютно всех, хотелось бы, чтобы было больше спокойствия, больше уверенности в завтрашнем дне. Но Денис сейчас играет в греческом чемпионате, забивает голы, у него есть еще огромный потенциал. Плюс он очень серьезно относится к своей профессии, любит ее и уделяет много внимания здоровью, чтобы продолжать карьеру как можно дольше. Год был тяжелым, но когда Денис играет и забивает голы, это всегда приятно», — заявил Черышев-старший в недавнем интервью.
26 декабря 2025 года Денису Черышеву исполнится 35 лет.
Тимофей Яценко