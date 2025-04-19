«ПСЖ» обыграл «Гавр» в матче 30-го тура Лиги 1, Сафонов пропустил один мяч

Завершился матч 30-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Пари Сен-Жермен» и «Гавр». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступил Матьё Вернис (Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:00 мск.