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«ПСЖ» обыграл «Гавр» в матче 30-го тура Лиги 1, Сафонов пропустил один мяч

Завершился матч 30-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Пари Сен-Жермен» и «Гавр». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступил Матьё Вернис (Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:00 мск.

Источник: Getty Images

Хозяева поля одержали победу со счётом 2:1.

На восьмой минуте полузащитник «ПСЖ» Дезире Дуэ открыл счёт в матче. На 50-й минуте форвард Гонсалу Рамуш удвоил преимущество парижан. На 60-й минуте нападающий Исса Сумаре отыграл один мяч.

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов вышел в стартовом составе своей команды и провёл на поле все 90 минут. Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев остался в запасе.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2024/2025. Парижане набрали 77 очков после 29 встреч. «Гавр» после 30 сыгранных матчей располагается на 16-й строчке, заработав 27 очков.

ПСЖ
2:1
Первый тайм: 1:0
Гавр
Футбол, Франция, Тур 30
19.04.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Parc des Princes
Главные тренеры
Луис Энрике
Дидье Дигар
Голы
ПСЖ
Дезире Дуэ
(Брэдли Барколя)
8′
Гонсалу Рамуш
(Сенни Маюлу)
50′
Гавр
Исса Сумаре
(Ахмед Хассан)
60′
Составы команд
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
21
Люка Эрнандез
35
Лукас Бералдо
24
Сенни Маюлу
33
Уоррен Заир-Эмери
9
Гонсалу Рамуш
2
Ашраф Хакими
61′
25
Нуну Мендеш
14
Дезире Дуэ
81′
3
Преснель Кимпембе
19
Ли Кан Ин
73′
7
Хвича Кварацхелия
29
Брэдли Барколя
73′
87
Жоау Невеш
49
Ибраим Мбай
61′
17
Витор Феррейра Витинья
Гавр
1
Матье Горжелен
4
Готье Льорис
97
Фоде Балло-Туре
23
Жуниор Мванга
94
Абдулайе Туре
23
Жосуэ Казимир
6
Этьен Юте Кинкуэ
79′
19
Рассул Ндиайе
7
Лоик Него
90′
46
Ильяс Усни
34
Мамаду Диавара
64′
8
Яссин Кехта
45
Исса Сумаре
79′
21
Антуан Жужу
99
Ахмед Хассан
64′
28
Андре Айю
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
9
11
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
3
7
Фолы
10
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Матье Вернис
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти