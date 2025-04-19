Минское «Динамо» победило БАТЭ в центральном матче 5-го тура чемпионата Беларуси

В начале центрального поединка этого уик-энда борисовчане доминировали, но не сумели использовать свои шансы для взятия ворот. А вот хозяева в одной из контратак открыли счет — на 22-й минуте встречи точный удар нанес Мустафа Джиме. После перерыва Алексей Гаврилович с пенальти удвоил преимущество минчан, а в конце игры Данила Жульпа отыграл один мяч — 2:1 в пользу «Динамо».