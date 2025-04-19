Минское «Динамо» победило БАТЭ в центральном матче 5-го тура чемпионата Беларуси

В начале центрального поединка этого уик-энда борисовчане доминировали, но не сумели использовать свои шансы для взятия ворот. А вот хозяева в одной из контратак открыли счет — на 22-й минуте встречи точный удар нанес Мустафа Джиме. После перерыва Алексей Гаврилович с пенальти удвоил преимущество минчан, а в конце игры Данила Жульпа отыграл один мяч — 2:1 в пользу «Динамо».
Футболисты «Молодечно» потерпели пятое поражение подряд, уступив на своем поле «Витебску» с крупным счетом 0:4. Гродненский «Неман» на поле столичного стадиона РЦОР-БГУ также уверенно победил дзержинский «Арсенал» с результатом 3:0. С таким же результатом «Ислочь» переиграла новополоцкий «Нафтан».
Вчера мозырская «Славия» одолела на выезде футболистов «Слуцка» со счетом 2:1, а «Минск» переиграл на своей арене «Гомель» — 1:0. Заключительные поединки пятого тура пройдут 21 апреля: «МЛ Витебск» — «Сморгонь», «Динамо» (Брест) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино).
Турнирную таблицу возглавляет «Славия», набравшая 13 очков, по 10 баллов у «МЛ Витебск» и «Минска», в активе «Немана» и «Ислочи» по 9 очков. В споре лучших бомбардиров лидирует Александр Шестюк («Ислочь»), забивший пять мячей.
Вадим Скрипченко
Иван Мигаль
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