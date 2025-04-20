«Марсель» разгромил «Монпелье», Мэйсон Гринвуд оформил дубль

Первый гол в матче был забит уже на восьмой минуте. С 11-метровой отметки отличился нападающий «Марселя» Мэйсон Гринвуд. На 60-й минуте форвард Амин Гуири увеличил преимущество хозяев до двух мячей. Спустя семь минут Гринвуд оформил дубль, сделав счёт 3:0. На 74-й минуте англичанин Джонатан Роуи отправил четвёртый мяч ворота «Монпелье». На 83-й минуте защитник гостей Лукас Минкарелли отыграл один мяч. На 90-й минуте игрок «Марселя» Адриен Рабьо забил пятый мяч своей команды.