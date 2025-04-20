«Марсель» разгромил «Монпелье», Мэйсон Гринвуд оформил дубль

Хозяева одержали разгромную победу со счётом 5:1.
Первый гол в матче был забит уже на восьмой минуте. С 11-метровой отметки отличился нападающий «Марселя» Мэйсон Гринвуд. На 60-й минуте форвард Амин Гуири увеличил преимущество хозяев до двух мячей. Спустя семь минут Гринвуд оформил дубль, сделав счёт 3:0. На 74-й минуте англичанин Джонатан Роуи отправил четвёртый мяч ворота «Монпелье». На 83-й минуте защитник гостей Лукас Минкарелли отыграл один мяч. На 90-й минуте игрок «Марселя» Адриен Рабьо забил пятый мяч своей команды.
После этой победы «Марсель» набрал 55 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице Лиги 1. «Монпелье» имеет в своём активе 15 очков и находится на последнем месте.
Роберто Де Дзерби
Жан-Луи Гассе
Мэйсон Гринвуд
8′
Вильфрид Ндолло Бийе
60′
Мэйсон Гринвуд
(Микаэль Мурильо)
67′
Джонатан Роу
(Улиссес Гарсия)
74′
Адриен Рабьо
(Исмаэль Беннасер)
90′
Лукас Минкарелли
83′
1
Херонимо Рульи
6
Улиссес Гарсия
62
Микаэль Мурильо
19
Жоффре Кондогбья
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
25
Адриен Рабьо
77′
10
Мэйсон Гринвуд
3
Кантен Мерлен
78′
11
Амин Харит
21
Валентен Ронжье
15′
65′
17
Джонатан Роу
9
Амин Гуири
65′
22
Исмаэль Беннасер
44
Луис Энрике
86′
29
Поль Лирола
40
Бенжамен Леком
21
Лукас Минкарелли
27
Бечир Омерагич
49
Вильфрид Ндолло Бийе
47
Яэль Муанга
90+3′
12
Жордан Ферри
70
Танги Кулибали
17
Тео Сент-Люс
72′
3
Иссиага Силла
18
Николя Пай
90′
14
Отман Маамма
19
Рабби Нзингула
46′
72′
13
Жорис Шотар
41
Жуниор Ндиай
72′
22
Халил Файад
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
17
Удары (всего)
6
7
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
2
11
Фолы
11
2
Офсайды
3
Главный судья
Жером Бризар
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти