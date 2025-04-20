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«Марсель» разгромил «Монпелье», Мэйсон Гринвуд оформил дубль

Завершился матч 30-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Марсель» и «Монпелье». Команды играли на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе (Франция). Стартовый свисток прозвучал в 22:05 мск.

Источник: ФК «Марсель»

Хозяева одержали разгромную победу со счётом 5:1.

Первый гол в матче был забит уже на восьмой минуте. С 11-метровой отметки отличился нападающий «Марселя» Мэйсон Гринвуд. На 60-й минуте форвард Амин Гуири увеличил преимущество хозяев до двух мячей. Спустя семь минут Гринвуд оформил дубль, сделав счёт 3:0. На 74-й минуте англичанин Джонатан Роуи отправил четвёртый мяч ворота «Монпелье». На 83-й минуте защитник гостей Лукас Минкарелли отыграл один мяч. На 90-й минуте игрок «Марселя» Адриен Рабьо забил пятый мяч своей команды.

После этой победы «Марсель» набрал 55 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице Лиги 1. «Монпелье» имеет в своём активе 15 очков и находится на последнем месте.

Марсель
5:1
Первый тайм: 1:0
Монпелье
Футбол, Франция, Тур 30
19.04.2025, 22:05 (МСК UTC+3)
Velodrome
Главные тренеры
Роберто Де Дзерби
Жан-Луи Гассе
Голы
Марсель
Мэйсон Гринвуд
8′
Вильфрид Ндолло Бийе
60′
Мэйсон Гринвуд
(Микаэль Мурильо)
67′
Джонатан Роу
(Улиссес Гарсия)
74′
Адриен Рабьо
(Исмаэль Беннасер)
90′
Монпелье
Лукас Минкарелли
83′
Составы команд
Марсель
1
Херонимо Рульи
6
Улиссес Гарсия
62
Микаэль Мурильо
19
Жоффре Кондогбья
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
25
Адриен Рабьо
77′
10
Мэйсон Гринвуд
3
Кантен Мерлен
78′
11
Амин Харит
21
Валентен Ронжье
15′
65′
17
Джонатан Роу
9
Амин Гуири
65′
22
Исмаэль Беннасер
44
Луис Энрике
86′
29
Поль Лирола
Монпелье
40
Бенжамен Леком
21
Лукас Минкарелли
27
Бечир Омерагич
49
Вильфрид Ндолло Бийе
47
Яэль Муанга
90+3′
12
Жордан Ферри
70
Танги Кулибали
17
Тео Сент-Люс
72′
3
Иссиага Силла
18
Николя Пай
90′
14
Отман Маамма
19
Рабби Нзингула
46′
72′
13
Жорис Шотар
41
Жуниор Ндиай
72′
22
Халил Файад
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
17
Удары (всего)
6
7
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
2
11
Фолы
11
2
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Жером Бризар
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти