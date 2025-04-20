Дортмундская «Боруссия» выиграла у гладбахской, забив трижды за 9 минут

Счет в матче на 24-й минуте открыли гости — отличился Ко Итакура. Хозяева из Дортмунда ответили на это сразу тремя точными удара в конце первого тайма — забивали Серу Гирасси, Феликс Нмеча и Даниэль Свенссон. Гол Кевина Штегера с пенальти во втором тайме вернул интригу в игру, но не помешал «шмелям» набрать 3 очка.
Дортмундская «Боруссия» с 45 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги, на 4 балла отставая от зоны Лиги чемпионов. У менхенгладбахской «Боруссии» 44 очка и девятая позиция.
Футбол, Германия, Тур 30
20.04.2025, 18:30 (МСК UTC+3)
Signal Iduna Park
Главные тренеры
Нико Ковач
Херардо Сеоане
Голы
Боруссия Д
Серу Гирасси
(Паскаль Грос)
41′
Феликс Нмеча
(Карим Адейеми)
44′
Даниэль Свенссон
(Серу Гирасси)
45+3′
Боруссия М
Ко Итакура
(Кевин Штегер)
24′
Кевин Штегер
56′
Составы команд
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
3
Вальдемар Антон
5
Рами Бенсебаини
24
Даниэль Свенссон
13
Паскаль Грос
9
Серу Гирасси
56′
2
Ян Коуту
61′
26
Юлиан Рюэрсон
25
Никлас Зюле
73′
6
Салих Озджан
8
Феликс Нмеча
73′
10
Юлиан Брандт
14
Максимилиан Байер
35′
17
Карни Чуквуэмека
27
Карим Адейеми
73′
23
Эмре Джан
Боруссия М
1
Йонас Омлин
3
Ко Итакура
30
Нико Эльведи
7
Кевин Штегер
56′
11
Тим Кляйндинст
14
Алассан Плеа
26
Лукас Ульрих
70′
20
Лука Нец
29
Джо Скалли
4′
70′
22
Штефан Лайнер
8
Юлиан Вайгль
83′
10
Флориан Нойхаус
27
Рокко Райц
83′
13
Сио Фукуда
31
Томаш Чванчара
70′
25
Робин Хак
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
14
Удары (всего)
7
6
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
2
13
Фолы
10
2
Офсайды
5
Судейская бригада
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти