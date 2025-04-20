Дортмундская «Боруссия» выиграла у гладбахской, забив трижды за 9 минут

Счет в матче на 24-й минуте открыли гости — отличился Ко Итакура. Хозяева из Дортмунда ответили на это сразу тремя точными удара в конце первого тайма — забивали Серу Гирасси, Феликс Нмеча и Даниэль Свенссон. Гол Кевина Штегера с пенальти во втором тайме вернул интригу в игру, но не помешал «шмелям» набрать 3 очка.