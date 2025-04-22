«Валенсия» и «Эспаньол» сыграли вничью в первом матче 33-го тура Ла Лиги

Игра проходила на стадионе «Месталья» в Валенсии. В качестве главного арбитра на матче работал Хуан Луис Пулидо Сантана. Команды не выявили победителя, счёт матча — 1:1.
На 40-й минуте игры вингер Хавьер Пуадо вывел «Эспаньол» вперёд. На 57-й минуте центральный полузащитник «Валенсии» Хави Герра восстановил равенство в счёте.
«Эспаньол» и «Валенсия» занимают в турнирной таблице испанской Ла Лиги, соответственно, 13-е и 14-е место. У обеих команд по 39 очков. «Эспаньол». при этом, имеет один матч в запасе.
Футбол, Испания, Тур 33
22.04.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Mestalla
Главные тренеры
Карлос Корберан
Маноло Гонсалес
Голы
Валенсия
Хави Герра
57′
Эспаньол
Хави Пуадо
40′
Составы команд
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
3
Кристиан Москера
14
Хосе Гайя
15
Сезар Таррега
45′
20
Димитри Фулькье
8
Хави Герра
9
Уго Дуро
22
Луис Риоха
5
Энцо Барренечеа
84′
18
Хосе Луис Гарсия Пепелу
10
Андре Алмейда I
39′
54′
11
Рафа Мир
16
Диего Лопес
84′
23
Фран Перес
Эспаньол
1
Хоан Гарсия
4
Мараш Кумбулла
6
Леандро Кабрера
22
Карлос Ромеро
31′
23
Омар Эль Хилали
19
Урко Гонсалес де Сарате
2
Роберто Фернандес
8
Эдуардо Экспосито
70′
31
Антониу Рока
10
Поль Лосано
83′
20
Алекс Крал
17
Жофре Каррерас
70′
11
Пере Милья
7
Хави Пуадо
87′
12
Альваро Техеро
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
8
7
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
4
7
Фолы
7
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Хуан Луис Пулидо Сантана
(Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти