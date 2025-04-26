«Бавария» обыграла «Майнц» в матче Бундеслиги

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» на своем поле обыграла «Майнц» в матче 31-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча, которая прошла в субботу в Мюнхене, закончилась победой хозяев поля со счетом 3:0, забили Лерой Сане (27-я минута), Майкл Олисе (40) и Эрик Дайер (84).
«Бавария» продлила серию без поражений в чемпионате Германии до шести матчей и продолжает возглавлять турнирную таблицу Бундеслиги, набрав 75 очков. За три тура до финиша чемпионата мюнхенцы опережают идущий вторым «Байер» на 8 очков. «Майнц» (47 очков) не может выиграть на протяжении шести встреч и располагается на седьмой позиции.
Результаты других матчей:
«Байер» — «Аугсбург» — 2:0;
«Вольфсбург» — «Фрайбург» — 0:1;
«Хольштайн Киль» — «Боруссия» (Менхенгладбах) — 4:3;
«Хоффенхайм» — «Боруссия» (Дортмунд) — 2:3.
Венсан Компани
Бо Хенриксен
Лерой Сане
27′
Майкл Олисе
(Конрад Лаймер)
40′
Эрик Дайер
(Майкл Олисе)
84′
40
Йонас Урбиг
15
Эрик Дайер
44
Йосип Станишич
6
Йозуа Киммих
27
Конрад Лаймер
86′
17
Майкл Олисе
3
Ким Мин Джэ
46′
23
Саша Боэ
45
Александр Павлович
84′
8
Леон Горецка
7
Серж Гнабри
72′
11
Кингсли Коман
9
Гарри Кейн
45+1′
88′
41
Джона Куси-Асаре
10
Лерой Сане
84′
25
Томас Мюллер
27
Робин Центнер
21
Данни да Коста
25
Андреас Ханче-Ольсон
6
Кайсю Сано
18
Надим Амири
89′
31
Доминик Кор
2
Филлипп Мвене
36′
74′
44
Нельсон Вайпер
19
Антони Каси
28′
22
Николас Ферачниг
7
Ли Джэ Сон
87′
30
Сильван Видмер
8
Пауль Небель
87′
9
Арно Норден
29
Йонатан Буркардт
87′
11
Арминдо Зиб
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
14
Удары (всего)
8
6
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
4
13
Фолы
17
0
Офсайды
0
Главный судья
Бастиан Данкерт
(Германия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти