«Бавария» обыграла «Майнц» в матче Бундеслиги

«Бавария» продлила серию без поражений в чемпионате Германии до шести матчей и продолжает возглавлять турнирную таблицу Бундеслиги, набрав 75 очков. За три тура до финиша чемпионата мюнхенцы опережают идущий вторым «Байер» на 8 очков. «Майнц» (47 очков) не может выиграть на протяжении шести встреч и располагается на седьмой позиции.