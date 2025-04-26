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«Бавария» обыграла «Майнц» в матче Бундеслиги

«Бавария» обыграла «Майнц» и продлила серию без поражений в чемпионате Германии.

Источник: Reuters

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» на своем поле обыграла «Майнц» в матче 31-го тура чемпионата Германии по футболу.

Встреча, которая прошла в субботу в Мюнхене, закончилась победой хозяев поля со счетом 3:0, забили Лерой Сане (27-я минута), Майкл Олисе (40) и Эрик Дайер (84).

«Бавария» продлила серию без поражений в чемпионате Германии до шести матчей и продолжает возглавлять турнирную таблицу Бундеслиги, набрав 75 очков. За три тура до финиша чемпионата мюнхенцы опережают идущий вторым «Байер» на 8 очков. «Майнц» (47 очков) не может выиграть на протяжении шести встреч и располагается на седьмой позиции.

Результаты других матчей:

«Байер» — «Аугсбург» — 2:0;

«Вольфсбург» — «Фрайбург» — 0:1;

«Хольштайн Киль» — «Боруссия» (Менхенгладбах) — 4:3;

«Хоффенхайм» — «Боруссия» (Дортмунд) — 2:3.

Бавария
3:0
Первый тайм: 2:0
Майнц
Футбол, Германия, Тур 31
26.04.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
Allianz Arena
Главные тренеры
Венсан Компани
Бо Хенриксен
Голы
Бавария
Лерой Сане
27′
Майкл Олисе
(Конрад Лаймер)
40′
Эрик Дайер
(Майкл Олисе)
84′
Составы команд
Бавария
40
Йонас Урбиг
15
Эрик Дайер
44
Йосип Станишич
6
Йозуа Киммих
27
Конрад Лаймер
86′
17
Майкл Олисе
3
Ким Мин Джэ
46′
23
Саша Боэ
45
Александр Павлович
84′
8
Леон Горецка
7
Серж Гнабри
72′
11
Кингсли Коман
9
Гарри Кейн
45+1′
88′
41
Джона Куси-Асаре
10
Лерой Сане
84′
25
Томас Мюллер
Майнц
27
Робин Центнер
21
Данни да Коста
25
Андреас Ханче-Ольсон
6
Кайсю Сано
18
Надим Амири
89′
31
Доминик Кор
2
Филлипп Мвене
36′
74′
44
Нельсон Вайпер
19
Антони Каси
28′
22
Николас Ферачниг
7
Ли Джэ Сон
87′
30
Сильван Видмер
8
Пауль Небель
87′
9
Арно Норден
29
Йонатан Буркардт
87′
11
Арминдо Зиб
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
14
Удары (всего)
8
6
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
4
13
Фолы
17
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Бастиан Данкерт
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти