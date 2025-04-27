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«Интер» проиграл «Роме» и потерял лидерство в серии А

«Интер» дома проиграл «Роме» в матче 34-го тура чемпионата Италии — 0:1.

Источник: Reuters

Единственный гол забил нападающий гостей Матиас Соуле с передачи форварда Элдора Шомуродова.

Из-за поражения «Интер» опустился с первого на второе место в турнирной таблице серии А. У «нерадзурри» 71 очко в 34 матчах. Столько же набрал «Наполи», который опережает миланскую команду по дополнительным показателям.

В воскресенье, 27 апреля неаполитанцы дома примут «Торино» в игре 34-го тура чемпионата Италии (начало — в 21.45 мск).

В параллельном матче «Фиорентина» на своем поле победила «Эмполи» — 2:1. У хозяев забили Ясин Адли и Роландо Мандрагора, единственный гол гостей на счету Джакопо Фаццини.

«Фиорентина» занимает восьмое место в турнирной таблице серии А с 59 очками. «Эмполи» идет на 19-й строчке с 25 очками.

Интер
0:1
Первый тайм: 0:1
Рома
Футбол, Италия, Тур 34
27.04.2025, 16:00 (МСК UTC+3)
Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Симоне Индзаги
Клаудио Раньери
Голы
Рома
Матиас Соуле
(Элдор Шомуродов)
22′
Составы команд
Интер
1
Янн Зоммер
15
Франческо Ачерби
30
Карлос Аугусту
20
Хакан Чалханоглу
8
Марко Арнаутович
10
Лаутаро Мартинес
45′
28
Бенжамен Павар
15′
31
Янн Биссек
32
Федерико Димарко
63′
2
Дензел Дюмфрис
36
Маттео Дармиан
63′
59
Никола Залевски
16
Давиде Фраттези
80′
11
Карлос Хоакин Корреа
23
Николо Барелла
81′
7
Петр Зелиньски
Рома
99
Миле Свилар
5
Эван Н`Дика
19
Зеки Челик
23
Джанлука Манчини
3′
69
Анхелиньо
4
Брайан Кристанте
7
Лоренцо Пеллегрини
68′
27
Люка Гурна-Дуат
17
Ману Коне
64′
68′
61
Никколо Пизилли
11
Артем Довбик
86′
2
Девайн Ренч
14
Элдор Шомуродов
58′
35
Томмазо Бальданци
18
Матиас Соуле
86′
92
Стефан Эль-Шаарави
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
17
Удары (всего)
19
2
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
3
11
Фолы
9
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Микаэль Фаббри
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти