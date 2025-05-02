Футболисты «Молодечно» проиграли седьмой матч в чемпионате Беларуси

Сегодня в стартовом поединке 7-го тура подопечные Александра Храпковского уступили на своем поле новополоцкому «Нафтану» с результатом 0:2.
Во втором сегодняшнем матче дзержинский «Арсенал» встретится в Борисове с футболистами БАТЭ (начало игры в 20.00).
Лидеры сезона свои встречи 7-го тура проведут завтра. Дебютант элитного дивизиона «МЛ Витебск» примет на своем поле серебряного призера гродненский «Неман», а «Славия» сыграет на выезде с брестским «Динамо». Действующие чемпионы страны футболисты минского «Динамо» у себя дома встретятся с «Витебском», «Сморгонь» примет обладателя бронзы «Торпедо-БелАЗ» из Жодино. Заключительные поединки этого тура пройдут 4 мая: «Гомель» — «Ислочь», «Слуцк» — «Минск».
Сейчас положение в лидирующей группе таково: «Славия» — 14 очков (6 матчей), «МЛ Витебск» — 14 (6), «Ислочь» — 12 (6). Внизу турнирной таблицы находится «Молодечно» — 0 очков, один зачетный балл у футболистов «Сморгони». Бомбардирскую гонку возглавляет Александр Шестюк («Ислочь»), в активе которого 6 забитых мячей.