Футболисты «Молодечно» проиграли седьмой матч в чемпионате Беларуси

Лидеры сезона свои встречи 7-го тура проведут завтра. Дебютант элитного дивизиона «МЛ Витебск» примет на своем поле серебряного призера гродненский «Неман», а «Славия» сыграет на выезде с брестским «Динамо». Действующие чемпионы страны футболисты минского «Динамо» у себя дома встретятся с «Витебском», «Сморгонь» примет обладателя бронзы «Торпедо-БелАЗ» из Жодино. Заключительные поединки этого тура пройдут 4 мая: «Гомель» — «Ислочь», «Слуцк» — «Минск».