«Ницца» поднялась на третье место в чемпионате Франции

Встреча на стадионе «Альянц Ривьера» завершилась со счетом 1:0.
Автором единственного гола стал Морган Сансон, отличившийся на 15-й минуте.
Благодаря этой победе «Ницца» поднялась на промежуточное третье место в таблице Лиги 1. Свои матчи в этом туре еще предстоит провести «Лиллю», «Монако» и «Лиону». «Реймс» идет на 13-й строчке.
Футбол, Франция, Тур 32
2.05.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Allianz Riviera
Главные тренеры
Франк Эз
Самба Диавара
Голы
Ницца
Морган Сансон
15′
Составы команд
Ницца
1
Марцин Булка
2
Али Абди
26
Мелвин Бард
64
Мойзе Бомбито
8
Пабло Росарио
6′
92
Жонатан Клосс
33
Антуан Менди
41′
69′
4
Бонфим Коста Сантос Данте
6
Хишам Будауи
78′
28
Батист Сантамария
11
Морган Сансон
69′
10
Софьян Диоп
19
Бадредин Буанани
77′
25
Мохамед-Али Шо
24
Гаэтан Лаборд
89′
9
Терем Моффи
Реймс
94
Йеванн Диуф
18
Серхио Акьеме
21
Седрик Кипре
6
Валентин Эдоа
24
Мори Гбане
62′
17
Кейто Накамура
72′
2
Джозеф Окуму
66′
85
Ибрахим Хафиз Умар
23
Аурелиу Бута
81′
3
Хироки Секине
72
Амаду Коне
81′
30
Джон Финн
87
Анже Тиа
55′
67
Мамаду Дьякон
12
Теосон Жордан Сьебатше
65′
22
Умар Диаките
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
16
2
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
3
14
Фолы
21
0
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Абделатиф Херраджи
(Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти