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Совершеннолетие Ямаля стало причиной напряженной атмосферы в «Барселоне»

Совершеннолетие 17-летнего полузащитника Ламина Ямаля стало причиной напряженной атмосферы в раздевалке испанской «Барселоны». Об этом сообщает El Nacional.

Источник: Reuters

По информации источника, игроков беспокоит новый контракт футболиста, который вступит в силу летом 2025 года, когда Ямалю исполнится 18 лет. Отмечается, что вместо трех миллионов евро в год он начнет получать от 35 до 40 миллионов евро, что больше, чем у нынешнего лидера по зарплате в клубе Роберта Левандовского.

По мнению некоторых игроков, привилегии для молодого игрока нарушат баланс команды. При этом часть футболистов выступает в защиту Ямаля.

Ранее Ямаль стал самым дорогим футболистом мира до 21 года. Международный центр спортивных исследований (CIES) оценил игрока в 180,9 миллиона евро.