Совершеннолетие Ямаля стало причиной напряженной атмосферы в «Барселоне»

По информации источника, игроков беспокоит новый контракт футболиста, который вступит в силу летом 2025 года, когда Ямалю исполнится 18 лет. Отмечается, что вместо трех миллионов евро в год он начнет получать от 35 до 40 миллионов евро, что больше, чем у нынешнего лидера по зарплате в клубе Роберта Левандовского.