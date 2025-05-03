ПСЖ с Сафоновым в составе проиграл «Страсбуру» в чемпионате Франции по футболу

На 20-й минуте мяч в свои ворота забил защитник ПСЖ Люка Эрнандес, также за «Страсбур» забил Феликс Лемаршаль, отличившийся на третьей добавленной к первому тайму минуте. У ПСЖ гол забил Брэдли Барколя (46).
Ворота ПСЖ защищал российский голкипер Матвей Сафонов. Для него этот матч стал 16-м в текущем сезоне и 10-м — в чемпионате страны.
Ранее ТАСС сообщал, что ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции. Команда набрала 78 очков после 32 туров. «Страсбур» поднялся на четвертое место, набрав 57 очков. В следующем туре ПСЖ на выезде сыграет с «Монпелье» 10 мая, «Страсбур» в этот же день в гостях встретится с «Анже».
Футбол, Франция, Тур 32
3.05.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Stade de la Meinau
Главные тренеры
Лиам Росеньор
Луис Энрике
Голы
Страсбур
Люка Эрнандез
20′
Феликс Лемарешаль
(Хабиб Диарра)
45+3′
ПСЖ
Брэдли Барколя
(Гонсалу Рамуш)
46′
Составы команд
Страсбур
1
Джордже Петрович
22
Гела Дуэ
86′
32
Валентин Барко
8
Андрей Сантос
19
Хабиб Диарра
10
Эмануэль Эмега
23
Мамаду Сарр
69′
2
Эндрю Омобамиделе
29
Исмаэль Дукуре
79′
24
Абакар Силла
6
Феликс Лемарешаль
79′
15
Себастиан Нанаси
7
Диегу Морейра
62′
42
Абдул Уттара
26
Дилан Баква
80′
27
Сэмьюэл Амо-Амеяу
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
35
Лукас Бералдо
24
Сенни Маюлу
33
Уоррен Заир-Эмери
48
Аксель Тапе
83′
9
Гонсалу Рамуш
29
Брэдли Барколя
49
Ибраим Мбай
21
Люка Эрнандез
46′
34
Ноам Камара
19
Ли Кан Ин
46′
14
Дезире Дуэ
87
Жоау Невеш
62′
8
Фабиан Руис
89′
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
20
2
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
2
14
Фолы
11
4
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Хаким Бен Эль-Хадж
(Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти