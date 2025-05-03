ПСЖ с Сафоновым в составе проиграл «Страсбуру» в чемпионате Франции по футболу

Ранее ТАСС сообщал, что ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции. Команда набрала 78 очков после 32 туров. «Страсбур» поднялся на четвертое место, набрав 57 очков. В следующем туре ПСЖ на выезде сыграет с «Монпелье» 10 мая, «Страсбур» в этот же день в гостях встретится с «Анже».