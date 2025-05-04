«Реал» сохранил чемпионскую интригу! Но концовка игры с «Сельтой» — триллер для Анчелотти!

А затем «пушку» расчехлил Килиан Мбаппе. Француз удрал от защитников со своей половины поля и классно пробил в падении. Даже немного жаль вратаря «Сельты». Два роскошных удара в дальний угол — два пропущенных мяча. Любопытно, что после гола Мбаппе несколько игроков «Реала» побежали поздравлять Куртуа. Почему? За несколько секунд до удара Килиана бельгиец вытащил мяч из-под перекладины после рикошета. С этого сейва Тибо, по сути, и началась вторая результативная атака хозяев. Кстати, вероятность гола Мбаппе в момент удара составила меньше 9%.