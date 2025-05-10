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«Фрайбург» победил «Хольштайн» и закрепился в зоне Лиги чемпионов в таблице Бундеслиги

Завершился матч предпоследнего, 33-го тура чемпионата Германии между «Хольштайном» и «Фрайбургом».

Источник: Getty Images

Встреча проходила на стадионе «Хольштайн» (Киль, Германия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Роберт Шредер из Ганновера. Победу со счётом 2:1 праздновали гости.

На 24-й минуте защитник «Хольштайна» Лассе Розенбом вывел свою команду вперёд. На 45+2-й минуте полузащитник гостей Йохан Манзамби восстановил равенство в счёте. На 58-й минуте вышедший на замену хавбек Лукас Хёлер принёс «Фрайбургу» волевую победу.

После 33 матчей «Фрайбург» с 55 очками занимает в турнирной таблице Бундеслиги четвёртое место, гарантирующее право на участие в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА на будущий год. «Хольштайн» остался на 17-м месте с 25 очками и официально вылетел во вторую Бундеслигу.

Хольштайн
1:2
Первый тайм: 1:1
Фрайбург
Футбол, Германия, Тур 33
10.05.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
Holstein-Stadion
Главные тренеры
Марсель Рапп
Юлиан Шустер
Голы
Хольштайн
Лассе Розенбом
(Сюто Матино)
24′
Фрайбург
Йохан Манзамби
(Чуквубуике Адаму)
45+2′
Лукас Хелер
(Винченцо Грифо)
58′
Составы команд
Хольштайн
21
Томас Дене
17
Тимо Беккер
26
Давид Зец
7
Стивен Скшибски
24
Магнус Кнудсен
11
Александр Бернхардссон
18
Сюто Матино
5
Карл Юханссон
79′
9
Бенедикт Пихлер
23
Лассе Розенбом
61′
19
Фил Харрес
47
Джон Толкин
71′
8
Финн Порат
37
Армин Гигович
67′
78′
10
Льюис Холтби
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
3
Филипп Линхарт
28
Маттиас Гинтер
33
Жорди Макенго
6
Патрик Остераге
8
Максимилиан Эггештайн
37
Макс Розенфельдер
76′
17
Лукас Кюблер
44
Йохан Манзамби
46′
9
Лукас Хелер
20
Чуквубуике Адаму
90′
25
Килианн Сильдиллия
32
Винченцо Грифо
76′
30
Кристиан Гюнтер
42
Рицу Доан
90′
27
Николас Хефлер
Статистика
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
14
Удары (всего)
9
3
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
5
9
Фолы
13
2
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Роберт Шредер
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти