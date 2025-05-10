«Фрайбург» победил «Хольштайн» и закрепился в зоне Лиги чемпионов в таблице Бундеслиги

После 33 матчей «Фрайбург» с 55 очками занимает в турнирной таблице Бундеслиги четвёртое место, гарантирующее право на участие в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА на будущий год. «Хольштайн» остался на 17-м месте с 25 очками и официально вылетел во вторую Бундеслигу.