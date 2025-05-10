«Фрайбург» победил «Хольштайн» и закрепился в зоне Лиги чемпионов в таблице Бундеслиги

Встреча проходила на стадионе «Хольштайн» (Киль, Германия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Роберт Шредер из Ганновера. Победу со счётом 2:1 праздновали гости.
На 24-й минуте защитник «Хольштайна» Лассе Розенбом вывел свою команду вперёд. На 45+2-й минуте полузащитник гостей Йохан Манзамби восстановил равенство в счёте. На 58-й минуте вышедший на замену хавбек Лукас Хёлер принёс «Фрайбургу» волевую победу.
После 33 матчей «Фрайбург» с 55 очками занимает в турнирной таблице Бундеслиги четвёртое место, гарантирующее право на участие в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА на будущий год. «Хольштайн» остался на 17-м месте с 25 очками и официально вылетел во вторую Бундеслигу.
Марсель Рапп
Юлиан Шустер
Лассе Розенбом
(Сюто Матино)
24′
Йохан Манзамби
(Чуквубуике Адаму)
45+2′
Лукас Хелер
(Винченцо Грифо)
58′
21
Томас Дене
17
Тимо Беккер
26
Давид Зец
7
Стивен Скшибски
24
Магнус Кнудсен
11
Александр Бернхардссон
18
Сюто Матино
5
Карл Юханссон
79′
9
Бенедикт Пихлер
23
Лассе Розенбом
61′
19
Фил Харрес
47
Джон Толкин
71′
8
Финн Порат
37
Армин Гигович
67′
78′
10
Льюис Холтби
1
Ноа Атуболу
3
Филипп Линхарт
28
Маттиас Гинтер
33
Жорди Макенго
6
Патрик Остераге
8
Максимилиан Эггештайн
37
Макс Розенфельдер
76′
17
Лукас Кюблер
44
Йохан Манзамби
46′
9
Лукас Хелер
20
Чуквубуике Адаму
90′
25
Килианн Сильдиллия
32
Винченцо Грифо
76′
30
Кристиан Гюнтер
42
Рицу Доан
90′
27
Николас Хефлер
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
14
Удары (всего)
9
3
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
5
9
Фолы
13
2
Офсайды
2
Главный судья
Роберт Шредер
(Германия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти