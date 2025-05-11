Футболисты «Сморгони» сенсационно победили «Неман» в чемпионате Беларуси

Своего первого успеха подопечные Сергея Дороховича добились сегодня в Гродно, неожиданно обыграв вице-чемпиона страны гродненский «Неман» — 1:0. Победный мяч забил Артем Станкевич, отличившийся на 3-й компенсированной минуте второго тайма. Для команды Игоря Ковалевича это третье поражение подряд в матчах национального первенства.
Чемпионы Беларуси футболисты минского «Динамо» не удержали победу над «Ислочью», пропустив второй гол за несколько секунд до финального свистка — ничья 2:2. Еще в одном сегодняшнем матче футболисты «Витебска» разгромили на своем поле гостей из «Слуцка» со счетом 4:1.
Вчера брестское «Динамо» победило на «Борисов-Арене» футболистов БАТЭ со счетом 4:2. «Минск» на своем поле разошелся миром с дзержинским «Арсеналом» — 2:2, а футболисты «Молодечно» проиграли восьмой поединок кряду, уступив у себя дома «Гомелю» со счетом 0:1.
Завтра в центральном поединке 8-го тура лидер первенства «МЛ Витебск» сыграет в Мозыре со «Славией». Также в понедельник новополоцкий «Нафтан» примет на своем поле жодинское «Торпедо-БелАЗ».
Положение в группе лидеров сейчас таково: «МЛ Витебск» — 17 очков (7 матчей), «Динамо» (Брест) — 15 (8), «Славия» — 14 (7), «Динамо» (Минск) — 14 (7), «Ислочь» — 14 (8), «Минск» — 14 (8).
Список лучших бомбардиров возглавляет нападающий «Ислочи» Александр Шестюк, забивший 6 мячей.
Игорь Ковалевич
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