Футболисты «Сморгони» сенсационно победили «Неман» в чемпионате Беларуси

Чемпионы Беларуси футболисты минского «Динамо» не удержали победу над «Ислочью», пропустив второй гол за несколько секунд до финального свистка — ничья 2:2. Еще в одном сегодняшнем матче футболисты «Витебска» разгромили на своем поле гостей из «Слуцка» со счетом 4:1.